Ici tout commence spoilers : Clotilde chamboulée, un revers pour Mehdi, ce qui vous attend la semaine prochaine (résumés et vidéo du 1er au 5 janvier 2024)

Ici tout commence spoilers, résumés en avance et bande-annonce du 1er au 5 janvier 2024 – En ce dernier samedi de l’année, vous êtes déjà curieux d’en savoir plus sur ce qui va se passer la semaine prochaine dans votre série « Ici tout commence » ? Alors c’est le moment ! En effet, comme chaque week-end, Stars-Actu.fr vous en dit plus avec les résumés spoilers de la semaine à venir.





On peut vous dire que la semaine va être marquée par le nouveau module « Cuisine de l’extrême » de Clotilde et Marc.







En effet, les élèves sélectionnés vont faire une première épreuve au milieu d’un troupeau de taureaux et Deva va se blesser à la main ! Marc et Clotilde se rapproche dangereusement… Marc fait des confidences qui bouleversent Clotilde. Il lui dit qu’il sont peut être passés à côté d’une belle histoire… Va-t-elle craquer et tromper Joachim ?

De son côté, Antoine lance de bonnes résolutions écologiques à l’institut et fait baisser les chauffages. Les élèves ne sont pas d’accord et se rebellent !



Quant à Carla, elle se rapproche enfin de Rose mais vexe Claire. La cheffe Guinot décide alors de faire du changement dans ses cours ! Et Billie continue son enquête sur Stanislas…

Mehdi ne réussit pas à convaincre avec son projet de master. Il doit tout reprendre à zéro et a envie d’abandonner !

Ici tout commence spoilers, les résumés pour la semaine du 1er au 5 janvier 2024

Lundi 1er janvier 2024 (épisode 829) : Leroy et Clotilde lancent le module « Cuisine de l’extrême » ! C’est le grand jour pour le projet de Master de Mehdi. Nouvelle année, nouvelles résolutions écolo à L’institut.

Mardi 2 janvier 2024 (épisode 830) : Pour l’épreuve de Leroy, les élèves prennent le taureau par les cornes. Carla brise enfin la glace avec Rose. Les négociations écolos sont lancées entre Antoine et les élèves.

Mercredi 3 janvier 2024 (épisode 831) : A L’institut, le module de Leroy et Clotilde fait débat. La tension monte entre Claire et Carla. De retour à la case départ, Mehdi est en plein doute.

Jeudi 4 janvier 2024 (épisode 832) : Les élèves sont sur le pied de guerre pour la nouvelle épreuve de Leroy. Claire décide de dépoussiérer ses cours. Les soupçons de Billie et Malik au sujet de Duchesnay se confirment…

Vendredi 5 janvier 2024 (épisode 833) : Déboussolée, Clotilde perd pied. En mode enquêtrices, Billie et Laetitia sont prises la main dans le sac. En cuisine, Claire déterre une gastronomie d’autrefois.

VIDÉO Ici tout commence spoilers la bande-annonce du 1er au 5 janvier 2024

vidéo à venir

