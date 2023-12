« Instinct animal » avec Gil Alma, c’est ce soir sur France 2 (26 décembre 2023)

Publicité





« Instinct animal », est de retour ce soir, mardi 26 décembre 2023. Pour ce deuxième numéro, Instinct animal nous fait découvrir les animaux sauvages des déserts de Namibie. Perrine Crosmary, spécialiste de l’immersion en milieu sauvage, et Diego Buñuel, grand reporter, embarquent Gil Alma, le héros de la série César Wagner diffusée sur France 2, dans une expédition au cours de laquelle le comédien va renouer avec son instinct animal.





A suivre dès 21h10 sur France 2 mais aussi en avant-première, streaming vidéo et replay sur France.TV.







« Instinct animal » du 26 décembre 2023, présentation

La préservation de la nature, la protection de notre environnement, sont aujourd’hui une préoccupation partagée par tous. Devant les dangers qui menacent notre planète, la majorité d’entre nous éprouve le besoin de rétablir un lien avec la nature. France Télévisions propose une émission exceptionnelle, une aventure inédite consacrée aux merveilles du vivant : pour comprendre le monde dans lequel nous vivons, pour partager la vie de ces animaux qui nous sont si précieux, pour apprendre qui ils sont et comment ils vivent, nous allons renouer avec notre instinct animal.

Pour ce premier épisode, Perrine Crosmary et Diego Buñuel accompagnent Julie de Bona sur les traces d’espèces menacées pour vivre une expérience inoubliable de reconnexion avec la nature. Avec cette émission, c’est aussi la personnalité d’une grande comédienne qui se révèle à nous. Julie de Bona est ressortie totalement transfomée de cette immersion. Progressivement, au fur et et à mesure de ses rencontres, des défis qu’elle a relevés, des craintes qu’elle a vaincues, son point de vue s’est transformé. À l’issue de ce voyage, Julie ne regarde plus la nature comme un humain qui la domine, mais comme un animal qui fait partie d’un vivant collectif.



L’aventure va se vivre le plus souvent à pied, sans protection, au plus près des animaux. S’aventurer au cœur de la nature sauvage et vibrer devant le spectacle qu’elle nous dévoile est un privilège qui se mérite. Loin du confort du monde moderne, nous allons découvrir un environnement brut et indompté et faire face à des animaux parfois dangereux et imprévisibles…

Diego Buñuel, grand reporter, a parcouru tous les points chauds de la planète. Perrine Crosmary est une scientifique et naturaliste qui, depuis des années, s’est spécialisée dans l’immersion en milieu sauvage, au plus près des animaux. Grâce à leur expérience, nous allons pouvoir observer, sans aucune barrière, les liens incroyables et méconnus qui unissent les animaux à leur environnement, prendre conscience de tout ce que les sociétés animales et la nature peuvent nous apprendre, comprendre pourquoi les derniers grands sanctuaires sauvages sont précieux, fragiles et essentiels pour nous et les générations futures.

Il est aujourd’hui essentiel de se reconnecter aux différentes formes du vivant, apprendre à vivre ensemble, partager, se respecter. Comprendre que chaque animal, chaque plante jouent un rôle fondamental dans cet équilibre de plus en plus fragile et menacé, un équilibre qu’il nous est aujourd’hui indispensable de retrouver. Chaque espèce est unique, utile, précieuse et irremplaçable et nous en faisons aussi partie.