La France a un incroyable talent : et le gagnant est... (résumé + replay finale du 22 décembre)

La France a un incroyable talent, résumé de la finale du 22 décembre 2023 – C’est parti pour la grande finale de la saison 18 de La France a un incroyable talent.





La soirée débute avec Danaé et Wilder. Le jury les félicite pour leur niveau. Ils sont amateurs et ont fait une prestation de haut niveau !







Place ensuite aux Mega Unity. Hélène Ségara salue le fait travail colossal, ils ont tout donné et c’était leur meilleur numéro. Sugar Sammy dit que leurs choix sont toujours impeccables, ils méritent leur place ici et de faire le tour du monde.

Titos Tsaï enchaine, il reçoit une ovation du jury et du public. Marianne est très émue et Eric affirme que c’est « d’une beauté à couper le souffle ». Il parle d’un sans faute ! Sugar Sammy salue son numéro et sa mise en scène. Hélène est du même avis alors que Marianne salue son parcours parfait.



On continue avec l’imitateur Antoine Donneaux. Lui aussi reçoit une ovation, Marianne est encore émue aux larmes. Hélène le félicite, et Eric est très touché. Marianne parle d’un passage excellent, et elle pense que beaucoup de gens viendront l’applaudir. Sugar Sammy trouve ça super et il note qu’il a su évoluer.

Karine annonce que The Crows ne peuvent finalement pas participer à la finale. Les Sencirk sont repêchés et participent donc à la finale ! Ils n’ont eu que 2 jours pour répéter. Hélène salue leur énergie positive, qui fait beaucoup de bien. Sugar Sammy salue le degré de difficulté.

Place à Marie-Josée et Jason. Eric a adoré, il affirme qu’ils sont de vrais narrateurs. Marianne les félicite, elle a plongé dans leur histoire.

On retrouve Markobi, qui avait eu le Platinium Buzzer aux auditions. Le numéro est bluffant, Hélène se demande de quelle planète il vient. Sugar Sammy pense qu’il pourrait tenir un prime sur M6 et Eric affirme que c’est le magicien qui l’a le plus touché de toutes les saisons !

On poursuit avec Marceau Bidal. Il est blessé mais le fait quand même ! Il est rejoint par son petit frère en fin de numéro, Marianne est encore ému aux larmes. Hélène parle d’une belle histoire, elle le trouve habité. Sugar Sammy affirme que c’est son meilleur numéro ce soir.

Place aux Soignant.e.s. Marianne est encore en larmes ! Elle a beaucoup aimé.

On termine avec David Corriveau. Hélène est émue, Sugar Sammy est debout et se dit fier de son Golden Buzzer. Il dit que c’est sa performance préférée de la saison. Eric est bluffé, il dit qu’il a tout et se dit révolté qu’il ne vive pas encore de ce métier. Tout le public est debout !

Et le gagnant est…

23h39 : il est l’heure des résultats. Karine annonce d’abord 5 finalistes qui n’ont pas gagné, dans un ordre aléatoire : Marie-Josée et Jason, David Corriveau, Sencirk, les Soignant.e.s, et Marceau Bidal. Ils ne sont plus que 5 !

Antoine arrive 5ème, Danaé et Wilder finissent 4ème, Markobi est 3ème, et Titos Tsaï est 2ème. Les Mega Unity sont donc les gagnants !

La France a un Incroyable Talent du 22 décembre 2023, le replay

Si vous avez manqué cette soirée, sachez qu'elle sera très vite disponible en replay sur 6play.