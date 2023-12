« La recette d’un Noël inoubliable » : votre téléfilm de Noël ce 22 décembre sur TF1 (histoire, interprètes, vidéo)

Publicité





« La recette d’un Noël inoubliable » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 22 décembre 2023 – Ce vendredi après-midi et pour bien finir la semaine sur TF1, c’est un nouveau téléfilm de Noël inédit qui vous attend. Et aujourd’hui, il s’intitule « La recette d’un Noël inoubliable ».





A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« La recette d’un Noël inoubliable » : l’histoire, le casting

La famille Collucia, d’origine italienne, s’apprête à fêter Noël. Anna, l’aînée, enseigne la sociologie dans le monde entier. Ella, sa sœur, a repris les rennes de la ferme familiale, aidée par sa compagne, Nathalie. Archie, le cadet, travaille dans un restaurant avec sa petite amie, Monica. Madelynn, leur mère, part une semaine en vacances sous les tropiques et demande à Anna de s’occuper de Vincent, le grand-père, Nonno, en italien. Ce dernier est atteint de la maladie d’Alzheimer. En accompagnant son grand-père à un rendez-vous médical, Anna rencontre le docteur Greg Krasinski. Il lui apprend que la maladie de Vincent est à un stade plus avancé que ce qu’elle ne pensait. Anna est bouleversée. Le docteur lui suggère de faire travailler la mémoire de son grand-père, ce qui donne à Anna l’idée de cuisiner avec lui la recette préférée de sa défunte grand-mère : le sugo, une sauce pour les pâtes. Malheureusement, Anna ne trouve la recette nulle part. Elle part donc à la chasse aux indices avec son grand-père. Pendant ce temps-là, elle se rapproche beaucoup de Greg…

Avec : Sarah Power (Anna Collucia), Beau Bridges (Vincent Collucia), Jesse Irving (RJ Collucia), Morgana Wyllie (Ella Collucia)



VIDÉO La recette d’un Noël inoubliable, la bande-annonce

Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Le come-back de Noël ».

« Le come-back de Noël » : l’histoire et le casting

Bedford & Sullivan forme un duo mythique originaire de Pineville, composé de Steve Bedford et Mike Sullivan. Malheureusement, ils se sont séparés il y a presque dix ans, suite aux problèmes d’alcoolisme de Mike. Quinn, la fille de Mike, est manager à New York. Elle essaie de faire connaître sa cliente Addison, une jeune chanteuse originaire de l’Alaska. Malgré son talent, Addison ne parvient pas à s’imposer dans le milieu. Un concert télévisé de Bedford & Sullivan se prépare pour Noël, mais Mike fait des siennes et le concert est en péril. La patronne de Quinn, Diane, lui demande d’aller aider son neveu Troy, le producteur du concert télévisé, à organiser le concert pour s’assurer qu’il ait bien lieu. Quinn accepte à une seule condition : que Diane trouve des dates de tournée à Addison pour la propulser sur le devant de la scène.

Avec : Eloise Mumford (Quinn Allan), Brett Dalton (Jason Bedford), Peter Gallagher (Mike Sullivan), Bruce Campbell (Steve Bedford)