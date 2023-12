Vitaa cambriolée et séquestrée : elle sort du silence et évoque « la nuit la plus traumatisante de sa vie »

Publicité





La chanteuse Vitaa est sortie du silence jeudi, après avoir été cambriolée et séquestrée la veille à son domicile avec son mari, Hicham Bendaoud, et leurs trois enfants âgée de 12 ans, 9 ans et 15 mois.





« La nuit dernière, ma famille et moi avons vécu l’une des nuits les plus éprouvantes et traumatisantes de nos vies. Bien qu’on y pense parfois, on n’est jamais préparés à cela, et je ne souhaite cette épreuve à personne, même pas à mon pire ennemi. » a écrit la chanteuse et marraine de la Star Academy sur Instagram.







« Je voulais vous remercier pour vos milliers de messages d’amour et de soutien, qui m’ont extrêmement chaud au cœur et apaisée. Merci également aux forces de l’ordre, qui ont été d’une réactivité et d’un soutien hors pair. Dieu merci, nous sommes tous sains et saufs. Bien que bouleversés, nous étions sous la protection du Très Haut. Prenez soin de vous et de vos proches, soyez sur vos gardes, on vit dans un monde de fous, ne négligez rien. Soyez vigilants Je vous aime » a-t-elle poursuivi.

Rappelons que les malfaiteurs étaient armés et n’ont pas hésité à menacer les trois enfants de Vitaa, qui auraient été enfermés dans une chambre !



