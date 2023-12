Les 12 coups de midi du 19 décembre : Emilien va-t-il décrocher l’étoile mystérieuse ?

Publicité





Les 12 coups de midi du 19 décembre 2023, 86ème victoire d’Emilien – Nouvelle victoire d’Emilien dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi » ce mardi midi. Le Maître de Midi a encore buté sur une question du Coup de Maître, il a ainsi remporté 1.000 euros à partager avec un téléspectateur.

Emilien fait monter sa cagnotte à un total de 382.235 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 19 décembre 2023, un nouvel indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, un nouvel indice apparait en bas à droite mais difficile de dire de quoi il s’agit. Un étui à lunettes rose ? On devrait en savoir plus dès demain. Sachez que sur les tournages cette semaine, Emilien est toujours Maître de Midi et il n’a pas encore décroché cette étoile !

Indices présents : un bâtiment abandonné sur la route 66 aux Etats-Unis, le drapeau du Texas, des bulles

Noms déjà proposés : Julien Doré, Florent Pagny, Matthew McConaughey

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 19 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mardi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1



