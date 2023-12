Les 12 coups de midi du 20 décembre : Emilien fait fort, un indice en plus sur l’étoile mystérieuse

Publicité





Les 12 coups de midi du 20 décembre 2023, 87ème victoire d’Emilien – Et encore une victoire d’Emilien ce mercredi midi dans le jeu de Jean-Luc Reichmann « Les 12 coups de midi ». Et le Maître de Midi a fait fort aujourd’hui avec un Coup de Maître à 10.000 euros !

Sa cagnotte arrive donc à un total de 387.235 euros de gains et cadeaux.











Les 12 coups de midi du 20 décembre 2023, un savon en indice sur l’étoile mystérieuse

Du côté de l’étoile mystérieuse, un savon apparait en nouvel indice. Emilien a proposé le nom de Gaëtan Roussel, mais c’est raté !

Avec les indices présents sur cette étoile, on pourrait penser à l’acteur et chanteur américain Meat Loaf : il est né au Texas et le savon pourrait faire référence au film « Fight Club ».

Indices présents : un bâtiment abandonné sur la route 66 aux Etats-Unis, le drapeau du Texas, des bulles, un savon

Noms déjà proposés : Julien Doré, Florent Pagny, Matthew McConaughey

Les 12 coups de midi, vidéo replay du 20 décembre

Et si vous n’avez pas pu voir l’émission de ce mercredi midi, retrouvez la en replay directement sur myTF1



