Vitaa : la chanteuse a été cambriolée et séquestrée !

La chanteuse Vitaa a été cambriolée et séquestrée cette nuit à son domicile, avec son mari et ses trois enfants, selon les informations publiées par PurePeople. Les fait se seraient déroulés tôt ce matin alors que Vitaa était chez elle avec son mari, Hicham Bendaoud, et leurs trois enfants âgée de 12 ans, 9 ans et 15 mois.











La marraine de la Star Academy 2023, qui partira en tournée l’an prochain, est ressortie profondément choquée de cet évènement. Les malfaiteurs étaient armés et n’ont pas hésité à menacer les trois enfants de Vitaa, qui auraient été enfermés dans une chambre !

Ils seraient repartis avec des sacs de luxe et des bijoux, la police serait ensuite rapidement intervenue sur les lieux. Les enquêteurs auraient regardé les images de vidéosurveillance et seraient déjà sur une piste.

Cette affaire n’est pas sans rappeler ce qui est arrivé à l’animateur Bruno Guillon en septembre dernier.



