« M6 sur son 31 » : votre émission ce soir sur M6 (31 décembre 2023)

« M6 sur son 31 » au programme TV de ce dimanche 31 décembre 2023 – Ce soir à la télé, M6 vous propose de passer le réveillon avec l’émission spéciale « M6 sur son 31 », depuis le Dôme de Paris avec de nombreux artistes.





A suivre sur M6 dès 21h10







M6 sur son 31 du 31 décembre 2023, présentation et invités

Pour clore 2023 en beauté, M6 se met sur son 31 et vous invite à la plus grande fête de l’année en compagnie d’Élodie Gossuin et de tous vos artistes préférés !

Au programme de ce show musical exceptionnel : des tubes d’hier et d’aujourd’hui, le meilleur pour danser ensemble jusqu’en 2024 ! Trois heures de folie et de fête pour rendre inoubliable cette dernière soirée de l’année avec les plus grands noms de la musique !



Avec : la troupe de Stars 80, Mika, Slimane, Jeanne Mas, Claudio Capéo, Collectif Métissé, Vitaa, Hélène Ségara, Jean-Baptiste Guégan, Kimberose, Chimène Badi, Keen V, Chico & the Gypsies, la troupe de Totalement 80, Roberto Alagna, Emile et Images, La troupe de Je vais t’aimer, Lou Bega, Aurélien Vivos…

VIDÉO bande-annonce