Maison à vendre du 18 décembre : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

Maison à vendre du 18 décembre 2023 – C'est un inédit de « Maison à vendre » qui vous attend ce lundi soir sur M6. Aujourd'hui, Stéphane Plaza vient en aide à Léa et Eric, et Magali.















Stéphane Plaza fonce en Normandie, au Havre, pour aider Léa à vendre la maison de sa grand-mère qu’elle aimait tant. Son frère et elle ont en effet hérité de cette maison mais ils n’ont pas les moyens de la garder et d’en assumer les frais. Léa a pris en charge la vente de la maison mais elle peine à trouver des acheteurs… Motivés par Stéphane et Sophie Ferjani, c’est une vraie chaine de solidarité qui va se former pour transformer la petite maison normande. Stéphane va tout mettre en œuvre pour vendre au plus vite, et Sophie va revoir la décoration pour rendre enfin à Léa l’insouciance de ses 21 ans.

À Rueil-Malmaison dans les Hauts-de-Seine, Stéphane Plaza va découvrir avec Éric ce qu’est la syllogomanie, cette forte tendance à l’accumulation. En effet, Éric ne parvient pas à se séparer de ses biens et son appartement déborde ! Sa compagne Magali a fait appel à Stéphane Plaza pour l’aider à vendre cet appartement encombré et partir en Normandie où le couple rêve de s’installer. Aurélie Hémar va aider Éric à se séparer de l’inutile et redonner du style à ce joli duplex pour que les acheteurs puissent enfin voir son potentiel !



