« Bon rétablissement » : votre film avec Gérard Lanvin et Fred Testot ce soir sur France 3 (18 décembre)

« Bon rétablissement », c’est le film que rediffuse France 3 ce lundi soir. Un film signé Jean Becker, il met en scène Gérard Lanvin, Fred Testot, Jean-Pierre Darroussin ou bien encore Claudia Tagbo.





A voir ou revoir sur France 3 dès 21h05 ou en streaming vidéo sur France.TV (fonction direct)







« Bon rétablissement » : l’histoire de votre film

Suite à un accident, Pierre, la soixantaine, se retrouve cloué au lit avec une jambe dans le plâtre. Misanthrope au caractère bien trempé rêvant de silence et de solitude, voilà que le monde s’invite à son chevet. Il assiste alors impuissant à la valse quotidienne des médecins, infirmières et personnels hospitalier, puis de ses proches dont son frère Hervé. Au fil de rencontres inattendues, drôles ou touchantes, Pierre reconsidère certains a priori et pose sur les autres un regard différent. Et, contre toute attente, ce séjour à l’hôpital finit par ressembler à une renaissance…

Teaser vidéo

On vous propose maintenant quelques images…



