Miss France 2024 : le sacre d’Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais (VIDÉO)

C’est la belle Eve Gilles, alias Miss Nord-Pas-de-Calais, qui a été sacrée Miss France 2024 samedi soir à Dijon. Une belle jeune femme qui faisait partie des favorites et dont le sacre a ravi bon nombre de français.





Vous avez manqué la cérémonie et n’avez pas vu le sacre de Miss France 2024 ? Petite séance de rattrapage (retrouvez notre résumé complet de la soirée ici).







Vous avez été nombreux à soutenir votre Miss préférée hier soir et c’est finalement Miss Nord-Pas-de-Calais qui a été choisie par le public et le jury pour succéder à la belle Indira Ampiot, Miss France 2023. Pour cette nouvelle Miss France, le rêve commence !

La première dauphine est Miss Guyane, la seconde est Miss Provence, la troisième est Miss Guadeloupe et enfin la quatrième est Languedoc.

VIDÉO Miss France 2024, Miss Nord-Pas-de-Calais sacrée



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Qui est Eve Gilles ?

Originaire de Dunkerque, Eve Gilles, âgée de 20 ans, poursuit sa deuxième année en licence de mathématiques et d’informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. En plus de ses études, elle pratique l’équitation et enseigne la danse modern jazz à des enfants. Passionnée par les romans, les films et les séries policières, Eve souhaite également s’engager dans des associations défendant les droits des femmes.