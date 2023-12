Miss France 2024 est... (résumé, replay et vidéo 16 décembre)

Publicité





Miss France 2024 résumé de l’élection – C’est parti pour la cérémonie d’élection de Miss France 2023. Une cérémonie placée sous le signe de « La boite à musique ». Les 30 miss arrivent, suivies par Jean-Pierre Foucault et Cindy Fabre, qui passera la main ce soir. Ils accueillent la présidente du jury : Sylvie Tellier.





A ses côtés : Stéfi Celma, Adriana Karembeu, Nolwenn Leroy, Nina Métayer, Estelle Mossely, et Élodie Poux.







Place aux premiers portraits : Côte d’Azur (Karla Bchir, 19 ans), Champagne-Ardenne (Noa Dutitre, 22 ans), Guyane (Audrey Ho-Wen-Tsaï, 18 ans), Poitou Charentes (Lounès Texier, 19 ans), et Midi-Pyrénées (Nadine Benaboud, 23 ans), Ile de France (Elena Faliez, 28 ans), Auvergne (Oriane Mallet, 22 ans), Mayotte (Houdayifa Chibaco, 22 ans), Languedoc (Maxime Teissier, 20 ans), et Nouvelle-Calédonie (Emma Grousset, 21 ans).

Les jeunes femmes défilent ensuite sur des tubes des années 80.



Place à d’autres portraits : Miss Bourgogne (Luna Lacharme, 18 ans), Tahiti (Ravahere Silloux, 25 ans), Limousin (Agathe Toullieu, 22 ans), Alsace (Adeline Vetter, 27 ans), Roussillon (Élise Aquilina, 21 ans), Provence (Adélina Blanc, 25 ans), Franche-Comté (Sonia Coutant, 24 ans), Picardie (Charlotte Cresson, 23 ans), Guadeloupe (Jalylane Maës, 18 ans), et Normandie (Wissem Morel, 21 ans).

Les 10 miss défilent à leur tour sur des musiques cubaines.

On continue avec les 10 dernières miss : Miss Corse (Sandra Bak, 23 ans), Miss Rhônes-Alpes (Alizée Bidaut, 22 ans), Martinique (Chléo Modestine, 21 ans), Miss Lorraine (Angéline Aron-Clauss, 26 ans), Pays de la Loire (Clémence Ménard, 26 ans), Centre-Val de Loire (Emmy Gisclon, 22 ans), Réunion (Mélanie Odules, 20 ans), Aquitaine (Lola Turpin, 19 ans), Bretagne (Noémie Le Bras, 21 ans), et Miss Nord-Pas-de-Calais (Eve Gilles, 20 ans). Les jeunes femmes défilent à leur tour.

On retrouve ensuite toutes les candidates en costumes régionaux. Cindy Fabre annonce ensuite que c’est Miss France-Comté qui remporte le concours du plus beau costume régional !

Place au défilé des 30 miss en maillots de bain.

Magnéto sur les jeunes femmes à Dijon. La première adjointe au maire fait ensuite un petit discours.

Magnéto sur les étapes de sélections : elles ont été évaluées sur différents critères et sont passées devant le jury de pré-sélections il y a quelques jours. C’est eux qui ont désigné les 15 finalistes.

Les 15 miss finalistes de Miss France 2024

22h52 : Jean-Pierre et Cindy annoncent les noms des 15 finalistes et chacune a une minute pour se présenter. Il s’agit de : Miss Normandie, Miss Tahiti, Miss Midi-Pyrénées, Miss Centre-Val de Loire, Miss Ile de France, Miss Bourgogne, Miss Guyane, Miss Provence, Miss Pays de la Loire, Miss Corse, Miss Guadeloupe, Miss Côte d’Azur, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Languedoc, et Miss Roussillon !

Les votes sont ouverts.

Place ensuite à l’hommage à Geneviève de Fontenay avec beaucoup d’anciennes Miss France.

Les 15 jeunes femmes défilent sur le thème du tango.

On accueille Indira Ampiot, Miss France 2023, qui termine une magnifique année.

Les 5 finalistes de Miss France 2024

00h03 : Jean-Pierre Foucault annonce les noms des 5 finalistes désignés par le jury et les téléspectateurs. Sont finalistes : Miss Languedoc, Miss Provence, Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Guadeloupe, et Miss Guyane ! Les votes sont de nouveau ouverts avec les compteurs remis à zéro.

Magnéto sur le voyage préparatoire des miss en Guyane

Défilé des 5 finalistes en robes de soirée. Et il est ensuite l’heure des questions. Chaque miss répond avec plus ou moins d’aisance.

Magnéto sur les cadeaux que recevra Miss France 2024

« Miss France 2024 » : et la gagnante est…

00h41 : c’est l’heure du verdict. La 4ème dauphine est Miss Languedoc, la 3ème dauphine est Miss Guadeloupe, la 2ème dauphine est Miss Provence. La 1ère dauphine est Miss Guyane, et Miss France 2024 est Miss Nord-Pas-de-Calais !

Qui est notre nouvelle reine de beauté ?

Originaire de Dunkerque, Eve Gilles, âgée de 20 ans, poursuit actuellement sa deuxième année de licence en mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales. En dehors de ses études, elle a une passion pour l’équitation et enseigne la danse modern jazz à des enfants. Adepte de romans, de films et de séries policières, elle trouve son équilibre entre les chiffres et la créativité. Sur le plan associatif, Eve aspire à s’engager auprès d’organisations défendant les droits des femmes.

