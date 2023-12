13h15 le dimanche du 17 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 17 décembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche dans la suite de la série intitulée « Les secrets de la Tour ».

« 13h15 le dimanche » du 17 décembre 2023 : « Les secrets de la Tour »

Cette série en quatre épisodes du magazine « 13h15 le dimanche » revisite l’histoire mouvementée de la tour Eiffel et de son créateur, Gustave Eiffel. Cent ans après la disparition de Gustave Eiffel le 27 décembre 1923, l’émission explore le parcours de cet ingénieur visionnaire et industriel ambitieux. Gustave Eiffel a légué à la France son projet révolutionnaire, la tour Eiffel, érigée lors de l’Exposition universelle de 1889 pour célébrer le premier centenaire de la Révolution française. Devenue un symbole mondial de la France, la tour accueille aujourd’hui des millions de visiteurs annuellement, faisant d’elle le monument payant le plus visité au monde.

Pendant quatre décennies, la tour Eiffel a dominé le monde en tant que structure la plus haute. Bien que la Dame de fer semble indéfectible, son histoire est tumultueuse. Elle a échappé de peu à la destruction et aurait pu ne jamais voir le jour. Son fondateur, Gustave Eiffel, a même connu l’emprisonnement. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, l’avenir de la tour a été plusieurs fois menacé. La série en quatre épisodes de « 13h15 le dimanche » retrace l’épopée de la tour la plus célèbre du monde.

Le premier épisode, intitulé « La tour de Babel », explore la question audacieuse : « Et si on démontait la tour Eiffel ? ». Une idée qui peut sembler farfelue de nos jours, mais qui prend vie dans un futur dystopique. Dans ce scénario, les « défenseurs de la tour » s’opposent aux « anti-tour » en utilisant les mêmes arguments que ceux avancés à l’époque de sa construction en 1889. Un voyage dans le temps, du futur au passé, révèle une querelle similaire, persistant aussi bien en 2040 qu’à l’époque de Gustave Eiffel.



Retrouvez aussi « 13h15 le dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV.