Star Academy : Margot et Victorien réunis à l’extérieur ! (PHOTO)

Alors que Margot a été éliminée de la Star Academy 2023 à l’issue du prime de samedi dernier, celle-ci a pu retrouver un ex académicien à l’extérieur. Et pas n’importe quel élève puisqu’il s’agit de Victorien, éliminé la semaine d’avance et qui elle était très proche au château de Dammarie-les-Lys !











Margot et Victorien étaient réunis mardi après-midi à Paris pour une interview pour Cosmopolitain.

Les deux ex académiciens ont partagé des vidéos en story sur leurs comptes Instagram. Et apparemment ils ont tout de suite retrouvé leur complicité de la Star Academy !

Notez que les élèves sortants seront tous réunis dimanche pour un showcase organisé aux Ateliers Gaêté à Paris.



