New Amsterdam du 20 décembre : le clap de fin ce soir sur TF1

New Amsterdam du 20 décembre 2023 – Clap de fin pour la série médicale « New Amsterdam » ce soir sur TF1. Au programme aujourd’hui, les quatre derniers épisodes de la saison 5, qui est l’ultime saison !





New Amsterdam du 20 décembre : vos épisodes de ce soir

Saison 5 Episode 9 « L’enquête de satisfaction » : Reynolds fait preuve d’imagination pour aider une jeune femme enceinte en situation de précarité. Max tente sa chance auprès de Wilder et reçoit une leçon de vie. Bloom soigne deux adolescents, frère et sœur, en détresse. Iggy prend une décision au sujet de Martin.

Saison 5 Episode 10 « Le bon choix pour soi » : Reynolds se retrouve pris entre une chance trouver l’amour et une occasion rêvée de passer du temps avec son père. Bloom prend conscience des conséquences de ses actes et fait un pas vers sa sœur. Max vient en aide à une interne de soins intensifs qui ne se remet pas de la perte d’un patient. La docteure Wilder est face à un choix cornélien : la communauté sourde ou sa carrière.



Saison 5 Episode 11 « La grande évasion » : Pour éviter de croiser Helen, de passage à New York à l’improviste, Max organise une excursion dans la nature avec Bloom, la docteure Wilder et Iggy. Mais l’aventure tourne rapidement à la catastrophe, mettant en péril la vie de leur guide. Reynolds accepte de pratiquer une intervention risquée sur le fils adolescent d’un ancien camarade de faculté de médecine, mais un incident indépendant de sa volonté complique encore plus les choses.

Saison 5 Episode 12 « De bonnes décisions » : Max et Wilder se trouvent face à un dilemme au moment d’approuver un traitement révolutionnaire contre le cancer. A cette occasion, Max apprend un secret concernant son propre combat contre le cancer. Reynolds pousse la conscience professionnelle à l’extrême pour rectifier une situation médicale désespérée. Iggy se démène pour venir en aide à une femme dans le besoin, mais il comprend vite que le système joue contre lui.

Saison 5 Episode 13 « On peut tous vous aider » : Dans cet ultime épisode, l’histoire de chaque personnage trouve sa conclusion, aussi surprenante qu’inéluctable.

New Amsterdam saison 4, rappel de la présentation

Dans cette 4eme saison, Max Goodwin (Ryan Eggold) et l’équipe du New Amsterdam se tournent vers un avenir plus prometteur après une année difficile qui a mis le personnel de l’hôpital à l’épreuve comme jamais auparavant.

Après des années de tension romantique, Max a finalement décidé d’assumer ses sentiments pour le Dr Helen Sharpe (Freema Agyeman), s’engageant dans cette nouvelle relation tout en poursuivant sa quête idéaliste pour « soigner » le système de santé défaillant. Mais Max, Helen et le reste du personnel – y compris le Dr Bloom (Janet Montgomery), le Dr Frome (Tyler Labine) et le Dr Reynolds (Jocko Sims) – voient leur optimisme remis en question par l’arrivée du Dr Veronica Fuentes (Michelle Forbes)… une nouvelle venue qui a la ferme intention de remodeler l’hôpital en difficulté, en démantelant tous les programmes progressistes de Max…

