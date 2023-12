Des racines et des ailes du 20 décembre : le sommaire ce soir sur France 3

Publicité





Des racines et des ailes du 20 décembre 2023 – C’est un nouvel inédit de votre magazine « Des racines et des ailes » qui vous attend ce soir sur France 3. Dans ce numéro s’intitule « Le temps de Noël, de l’Alsace aux fjords de Norvège », Carole Gaessler vous emmène en Alsace, berceau des traditions de Noël. Nous plongerons dans les origines et les préparatifs des fêtes de fin d’année. Nous nous envolerons ensuite vers la Norvège, le pays des fjords et des aurores boréales.





En Alsace, Noël dure plus d’un mois… Ce temps de l’Avent prend des couleurs et des saveurs toutes particulières.

À Strasbourg, la cathédrale déploie l’une des plus grandes crèches de France. Michel Bolli, le sacristain, nous dévoile les coulisses de cette installation hors-norme, ainsi que l’accrochage, pour un mois seulement, d’exceptionnelles tapisseries prévues à l’origine pour Notre-Dame de Paris.



Nous grimperons dans le plus haut sapin de Noël d’Europe… 30 mètres de de hauteur, 7 kilomètres de guirlandes et plus de 200 décorations lumineuses. Adrien Fernique, historien, nous rappelle que c’est en Alsace que la tradition a pris racine au XVe siècle. Avec lui, nous déambulerons sur les marchés de Noël de la capitale strasbourgeoise, lieux emblématiques de la région et de ses traditions de fin d’année.

La verrerie de Meisenthal souffle des boules en verre depuis 1858 ; des boules d’exception dessinées par des designers reconnus. Cette année, le privilège revient à Nicolas Verschaeves. Un vrai défi pour lui et toute la verrerie !

À Obernai, le chef étoilé Thierry Schwartz puise l’inspiration pour les fêtes dans une recette locale centenaire et auprès des producteurs de la région.

Pas de Noël alsacien sans une couronne de l’avent. C’est la spécialité d’Esther Lehrmann, fleuriste. Elle nous en dévoile les secrets de fabrication.

Vous découvrirez aussi la légende du terrible Hans Trapp, un personnage effrayant du folklore du noël alsacien. Son histoire remonte au Moyen Age et s’inspire d’un véritable tyran dont nous visiterons le château.