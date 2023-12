« Panda » du 14 décembre 2023 : le final ce soir sur TF1

Publicité





Panda, vos épisodes inédits du jeudi 14 décembre 2023 – Ce jeudi soir à la télé, TF1 termine déjà la diffusion de sa nouvelle série évènement « Panda ». Au programme ce soir, les deux derniers épisodes de la saison 1 de la série portée par Julien Doré.





A suivre sur TF1 dès 21h10 ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







« Panda » : vos deux épisodes du 14 décembre

Episode 5 « Panda’splash » : L’AquaParadise… Sa piscine à vagues et sa «rivière magique» avec au bord… un cadavre ! La femme du propriétaire du parc aquatique. A quelques pas de là, un bébé abandonné : celui de la femme de ménage ! Première suspecte ? Non, témoin de la scène de crime et victime d’un kidnapping ! Panda et Lola ont désormais un homicide, un enlèvement et un bébé sur les bras.

Episode 6 « Zéro Zéro Zen » : Benjamin, 20 ans, meurt en pleine retraite zen d’un AVC. Rien de suspect a priori, si Ben n’avait pas laissé un curieux message vocal à l’heure de sa mort… Et s’il n’avait pas rien du candidat à la retraite zen. Persuadé d’avoir affaire à un meurtre, Panda infiltre incognito la retraite, tandis que Lola, elle, décide d’y mener officiellement l’enquête.



« Panda » : rappel de la présentation de la série

Pacifiste détendu et adepte du cool, PANDA (Julien Doré) tient une petite paillote dans un coin reculé de Camargue. Pas de portable, pas d’ordi, pas de voiture, il vit avec son ado de 16 ans dans ce parfait cocon de paix et de sérénité, et fuit tout ce qui ressemble de près ou de loin à un conflit.

Comment imaginer que ce grand sage en tongs et t-shirt délavé ait un jour été flic ? Et pas n’importe lequel. Un des meilleurs.

Hélas, même au paradis, y’a pas moyen d’être tranquille ! Le jour où son ancienne vie vient frapper à la porte, Panda se retrouve obligé de reprendre du service… Mais à sa façon. Sans arme ni violence et pas trop tôt le matin. Zen, quoi.

Personnages et interprètes

Avec : Julien DORÉ, Ophelia KOLB, Gustave KERVERN, Hélène VINCENT, Maxence LAPÉROUSE et Mathis BOUR