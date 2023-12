Plus belle la vie : les personnages pour le grand retour sur TF1

Publicité





Plus belle la vie, encore plus belle : les personnages – C’est le lundi 8 janvier que « Plus belle la vie » fera son grand retour sur TF1 à 13h40. On vous propose d’en savoir plus les anciens et nouveaux personnages au casting de « Plus belle la vie, encore plus belle » !











Publicité





Plus belle la vie, encore plus belle : présentation de la série

Un an après l’effondrement du quartier du Mistral, ses anciens habitants ont dû repartir à zéro dans un tout nouveau quartier. Nouveaux voisins, nouveaux lieux et nouvelles habitudes… leur vie a doucement pris un nouveau départ dans le Panier. Tout le monde est d’ailleurs très heureux de se retrouver pour l’inauguration du nouveau bar de Thomas, Kilian et Barbara. Cependant, la soirée tourne mal lorsque Francesco s’écroule sous les yeux des convives.

Une possible intoxication suscite la paranoïa parmi les habitants, partagés entre la crainte d’une négligence du bar et celle d’un empoisonnement délibéré. Une enquête est ouverte par la police, dévoilant la présence d’un individu suspect sur la place. En parallèle, des éléments troublants impliquant Estelle et Djawad émergent…

Les anciens personnages de retour

Thomas Marci (Laurent Kerusore) : Avenant et toujours souriant, Thomas est le pilier de la famille Marci. L’époux du docteur Gabriel Riva est copropriétaire du bar Le Mistral, qu’il gère avec son demi-frère, Kilian. En digne barman, il prête une oreille attentive aux joies et aux peines des clients qui viennent s’épancher dans son établissement, en sirotant un verre ou un café. Thomas se lie naturellement aux habitants du quartier, qu’il connaît parfaitement, et dont il est le confident privilégié.



Publicité





Mirta Torres (Sylvie Flepp) : Concierge à la nouvelle résidence Massalia pour les étudiants et les jeunes actifs, Mirta est une sexagénaire dynamique, proche de sa fille Luna et mariée par amitié à Yolande Sandré. Elle a longtemps été mariée à Roland Marci, aujourd’hui décédé. Profondément dévouée, elle est toujours disposée à aider son prochain, même si elle a tendance à se mêler de ce qui ne le regarde pas !

Blanche Marci (Cécilia Hornus) : Blanche est une femme agréable, douce et généreuse. Elle a longtemps été professeure de français, ce qui peut lui donner par moment, un côté autoritaire. Fougueuse, cette femme passionnée hésite pourtant à dévoiler certains aspects de sa personnalité, de peur des commérages.

Luna Torres (Anne Décis) : La fille de Mirta Torres est connue pour son franc-parler, sa générosité et sa soif de liberté. Après avoir passé plusieurs années à mener une vie de bohème, c’est une femme qui aspire aujourd’hui à une existence plus tranquille.

Jean-Paul Boher (Stéphane Hénon) : Jean-Paul est commandant de police au nouveau commissariat. Il est marié avec Léa, avec laquelle il élève leur petite fille, Aurore, et Lucie, sa fille aînée, née d’une précédente union. Pilier du commissariat, Jean-Paul est un peu réfractaire à la modernité mais sa bonhomie légendaire en fait un homme très attachant.

Barbara Evenot (Léa François) : Cheffe cuisinière du bar Le Mistral, Barbara est une jeune femme méticuleuse et passionnée qui a tous les atouts pour être cheffe dans un grand restaurant gastronomique. Elle est aussi une jeune maman qui élève seule son fils, Yaël. Elle préfère travailler sereinement au Bar Le Mistral plutôt qu’être sous pression dans un grand restaurant, ce qui lui permet de rester entourée de ses proches et de consacrer du temps à son fils.

Gabriel Riva (Joachim Latzko) : Mari de Thomas Marci et cousin de Samuel Gayet, Gabriel, médecin généraliste libéral, a parfois tendance à vouloir imposer son point de vue. Energique, un brin autoritaire, cynique à ses heures et souvent mauvais perdant, il a parfois le don d’agacer son entourage. Pour couronner le tout, Gabriel accepte mal de reconnaître ses erreurs lorsqu’il s’est trompé…

Léa Nebout (Marie Hennerez) : Médecin au cabinet médical du quartier, Léa y travaille avec sa mère, Babeth, et le docteur Riva. Toujours prête à aider son prochain, la jeune femme a également été élue adjointe au maire. Elle ne recule devant aucun obstacle et elle cherche sans cesse à dépasser ses limites, quitte à se surmener. Léa est en couple avec le commandant de police Jean-Paul Boher. Ils sont les parents de la petite Aurore.

Babeth Nebout (Marie Reache) : Mariée à Patrick et mère de Léa, Babeth est aussi dévouée envers sa famille que ses patients. Cette infirmière libérale investie a ouvert son cabinet médical avec sa fille, la docteure Léa Nebout, et le docteur Gabriel Riva. Elle ne supporte pas l’injustice et le fait toujours savoir, quitte à s’attirer des ennuis. La mauvaise foi peut même devenir son alliée lorsqu’elle lui permet de se tirer d’un mauvais pas. Avec son mari, ils vivent désormais en colocation dans un grand appartement avec sa fille, Léa, et son gendre, Jean-Paul Boher.

Patrick Nebout (Jérôme Bertin) : Patrick est commandant de police au nouveau commissariat. Marié à Babeth, il est le père adoptif de Léa. Homme droit et honnête, Patrick met un point d’honneur à ce que les lois de la République soient respectées. En revanche, il accepte de fermer les yeux sur certains petits arrangements si ses proches sont concernés. Très épris de sa femme, il vit néanmoins une relation tumultueuse avec elle car Babeth a autant de caractère que lui ! Avec sa femme, ils vivent désormais en colocation dans un grand appartement avec sa fille adoptive, Léa, et son gendre, Jean-Paul Boher, son collègue au commissariat.

Yolande Sandré (Elisabeth Commelin) : Mariée par amitié à Mirta Torres, Yolande a une personnalité excentrique et fantasque. C’est la mère de la docteure Babeth Nebout et la belle-mère du commandant Patrick Nebout, à qui elle en fait voir de toutes les couleurs. Après la mort de son époux, elle a trouvé dans son amitié avec Mirta une source de joie, de réconfort et la force de continuer à vivre, malgré tout. Elle assure la conciergerie de la résidence Massalia avec elle. Figure attachante et emblématique, Yolande sait parfaitement communiquer son humour et sa joie de vivre à tous ceux qui l’entourent.

Eric Norman (Régis Maynard) : Eric, ancien policier du commissariat de Mistral, a quitté son métier. Il revient à Marseille pour y retrouver son amie, Ariane, dont il est un confident précieux et un soutien de chaque instant.

Ariane Hersant (Lola Marois) : Ariane est une excellente policière au tempérament volcanique. Très attentive à ce qu’il se passe autour d’elle, elle ne se laisse pas faire. Particulièrement sensible aux violences sexistes, elle n’a pas peur de déroger aux règles si cela permet de sauver la vie d’une femme en danger.

Kilian Corcel (Tim Rousseau) : Le demi-frère de Thomas Marci est cogérant du bar Le Mistral. Il n’aime pas la théorie et préfère se concentrer sur le concret. Kilian est un jeune homme particulièrement gentil, même s’il a une certaine colère en lui qu’il contient.

Et les nouveaux

Aya Konaté (Johanna Boyer) : Aya est la seconde de Barbara dans la cuisine du bar Le Mistral. Férue de mode, elle adapte ses tenues vestimentaires pour se créer un style. Très ambitieuse, Aya a des rêves plein la tête et elle est très exigeante envers elle-même. Elle cherche coûte que coûte à devenir la meilleure dans son domaine et pense qu’elle doit constamment se battre pour imposer sa personnalité et sa créativité.

Meïline Liao (Moon Dailly) : Meïline est commissaire de police au nouveau commissariat. Volontaire et exigeante, elle connaît son code de déontologie sur le bout des doigts et suit strictement les procédures. Son côté donneuse de leçon exaspère ses collègues. Son ambition ? Moderniser le commissariat pour en faire un modèle dans la cité phocéenne. Cette experte en technologie et en communication garde jalousement sa vie privée secrète.

Steve Brudet (Florian Abboud) : Brillant étudiant en informatique, issu d’une famille modeste de Forbach, Steve vient récemment de s’installer à la nouvelle résidence Massalia. Si la sociabilisation n’est pas son domaine de prédilection, il va pourtant rapidement apprendre à compter sur ses amis. Il prend tout au premier degré et en amour, sa naïveté est totale ! Mais son côté romantique et attentionné pourrait finir par payer…

Samuel Gayet (Inaki Lartigue) : Cousin de Gabriel Riva, Samuel, lieutenant de police, est muté au nouveau commissariat de Marseille. Beau garçon, il a le don d’agacer autant que de séduire… C’est un homme de défis, qui aime l’enquête et l’action autant que la réflexion. Par ailleurs, il ne supporte pas la violence. D’un naturel sérieux, Samuel croit en sa mission, fermement attaché à faire appliquer la loi, à laquelle il ne déroge jamais. Il ne fait preuve d’aucune indulgence, même pour les plus petits délits…

Jennifer Maseron (Diane Dassigny) : Secrétaire au nouveau cabinet médical, Jennifer est un véritable rayon de soleil ! Serviable, vivante, joyeuse et drôle, la jeune femme est à l’écoute de ceux qui l’entourent. Elle fait parfois preuve d’une capacité à diriger une équipe, ce qui la rend rapidement indispensable auprès du personnel médical, mais aussi des patients.

Morgane Tanguy (Jeanne Pradin) : Issue d’une famille de policiers, Morgane s’installe à la nouvelle résidence Massalia pour les étudiants et les jeunes actifs, en même temps qu’elle intègre le nouveau commissariat comme brigadière. Férue d’action, la petite nièce de Yolande déteste la malhonnêteté. Morgane peut même paraître réactionnaire et rigide à cause de son franc-parler. En revanche, la jeune femme est timide dans le domaine amoureux.

Ulysse Kepler (Jérémy Charvet) : Fils de Vanessa et frère d’Ophélie, Ulysse est un talentueux avocat. Son aisance est impressionnante et il ne laisse personne indifférent. Sous ses airs inoffensifs, il se révèle être un homme de loi redoutable, qui n’hésite pas à jouer de toutes les failles d’une procédure pour obtenir la relaxe de ses clients. Maîtrise et correction le définissent parfaitement. La seule personne qui l’impressionne demeure sa mère, Vanessa.

Vanessa Kapler (Agathe de la Boulaye) : Vanessa Kepler est à la tête d’une grande entreprise. Femme de tête à l’autorité naturelle, Vanessa semble tout contrôler et toujours obtenir ce qu’elle veut. Si elle semble n’avoir aucun affect, elle est prête à tout pour ses deux enfants, qu’elle adore. Auprès d’Ophélie et d’Ulysse, Vanessa tombe rapidement le masque de l’entrepreneuse sévère pour redevenir elle-même : une mère attentive et aimante qui a une peur viscérale de les voir souffrir.