Ici tout commence du 21 décembre : Clotilde se confie... (résumé + vidéo épisode 822 en avance)

Ici tout commence du 21 décembre, résumé et vidéo extrait épisode 822 – Clotilde est mal à l’aise avec Joachim ce soir dans votre série de TF1 « Ici tout commence ». En effet, elle n’a pas encore donné de réponse à Joachim, qui a fait le voeu qu’ils aient un bébé…

Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.











Ici tout commence du 21 décembre 2023 – résumé de l’épisode 822

Au petit déjeuner chez Clotilde, la cheffe a fait des pancakes… Joachim a déjà trop mangé, il part travailler et lui propose de reprendre la discussion de la veille ce soir. Rose interroge Clotilde, qui lui confie que Joachim a fait le voeu qu’ils aient un enfant ! Rose est sous le choc et Clotilde ne semble pas enchantée… A-t-elle envie d’un enfant avec Joachim ? Apparemment non !

Pendant ce temps là, Anaïs reçoit un cadeau de Noël empoisonné. Et un concours de pulls moches de Noël est lancé à l’institut.

Ici tout commence du 21 décembre 2023 – vidéo premières minutes



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c'est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1.