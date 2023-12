Demain nous appartient du 21 décembre : Etienne et Dorian en danger (résumé + vidéo épisode 1583 en avance)

Publicité





Demain nous appartient du 21 décembre 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1583 de DNA – Etienne et Dorian sont en grand danger ce soir dans votre feuilleton quotidien « Demain nous appartient ». En effet, ils sont entre les mains du tueur et la police les recherche activement…

Demain nous appartient du 21 décembre 2023 – résumé de l’épisode 1583

Étienne et Dorian se sont engagés ans une randonnée exigeante, guidés par nul autre que Gérald Daguet, activement recherché par la police pour le meurtre de Flamand ! Lorsque le père et le fils prennent conscience du danger qui les entoure, ils essaient de prévenir Bénédicte. Celle-ci est au commissariat avec Martin, elle est morte d’inquiétude et n’a aucune idée d’où ils se trouvent ! Martin essaie de la rassurer : Gérald est dangereux mais il n’y a aucune raison pour qu’il s’en prenne à sa famille !

Pendant ce temps là, Tristan cuisine Mona aux petits oignons… Et un étrange Père Noël fait des siennes à Sète.

VIDÉO Demain nous appartient du 21 décembre 2023 – extrait de l’épisode



