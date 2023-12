Prodiges : qui sont les qualifiés pour la finale ? (résumé + replay 21 décembre 2023)

Publicité





Prodiges Pop du 21 décembre 2023 – France 2 diffusait ce soir la première demi-finale de Prodiges 2023. Qui sont les finalistes de cette saison spéciale 10 ans de Prodiges ? On vous dit tout !





Pour cette saison 10, Faustine Bollaert était ce soir aux côtés d’un jury d’exception : la chorégraphe et danseuse étoile Marie-Claude Pietragalla, le célèbre violoncelliste Gautier Capuçon et Julie Fuchs, la soprano aux trois Victoires de la musique classique.







Prodiges, et les premiers finalistes de la saison 10 sont…

Ils ont choisi d’envoyer en finale deux jeunes prodiges dans chaque catégorie :

– instrument : Marek (15 ans) et Milo (13 ans)

– chant : Clara (15 ans) et Malo (12 ans)

– danse : Charlie (16 ans) et Elias (13 ans)

Rendez-vous la semaine prochaine, le jeudi 28 décembre 2023, pour la seconde demi-finale avec 12 nouveaux prodiges. Et si vous avez manqué cette première demi-finale de Prodiges 2023, elle sera très vite dispo en replay gratuit sur FRANCE.TV.



