Quotidien du 22 décembre 2023 : les invités de Yann Barthès ce soir

Quotidien du 22 décembre 2023, les invités – Ce vendredi soir et pour bien finir la semaine, Yann Barthès et son équipe vous donnent rendez-vous ce soir sur TMC pour un nouveau numéro inédit de « Quotidien ». Quels sont les invités de Quotidien aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h25 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien : les invités du 22 décembre 2023

➤ Laure Calamy et Vincent Elbaz, pour le film « Iris et les hommes », en salles le 3 janvier 2024

Synopsis : Un mari formidable, deux filles parfaites, un cabinet dentaire florissant : tout va bien pour Iris. Mais depuis quand n’a-t-elle pas fait l’amour ? Peut-être est-il temps de prendre un amant. S’inscrivant sur une banale appli de rencontre, Iris ouvre la boite de Pandore. Les hommes vont tomber… Comme s’il en pleuvait !

➤ Sophie Galabru, philosophe pour « Faire famille »



Retrouvez un nouveau numéro inédit de « Quotidien » ce vendredi 22 décembre 2023 à 19h25 sur TMC.