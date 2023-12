Demain nous appartient spoiler : François sous le choc, Charlie lui annonce que... (vidéo épisode du 27 décembre)

Publicité





Demain nous appartient spoiler – François va être profondément choqué la semaine prochaine dans la série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, dans quelques jours, Charlie a une grande annonce à faire à François et on peut dire qu’il ne s’y attendait pas du tout !

Et pour cause, Charlie est… enceinte !











François essaie de faire bonne figure face au test de grossesse positif de Charlie et lui demande faire une prise de sang pour être certain qu’elle soit enceinte. Charlie demande à François s’il a envie de cet enfant, il dit ne pas s’être posé la question et tente de la rassurer, ils feront face… Il la prend dans ses bras et son visage change d’expression… François semble bouleversé et pas ravi par la nouvelle…

Demain nous appartient spoiler, extrait vidéo de l’épisode 1587 du 27 décembre 2023 : Charlie enceinte

Pour voir la vidéo, rendez-vous sur myTF1 en cliquant ici.



Demain nous appartient, c'est du lundi au vendredi à 19h20 sur TF1 et bien sûr en replay MYTF1.