Quotidien du 26 décembre 2023 : Yann Barthès en mode best-of ce soir

Quotidien du 26 décembre 2023, les invités – En ces vacances de Noël, Yann Barthès et son équipe ont pris eux aussi un peu de repos ! Pas d’inédit de « Quotidien » ce soir, qui passe en mode best-of jusqu’au 5 janvier 2024 inclus.





Rendez-vous dès 19h20 sur TMC ou sur myTF1 pour le replay.







Quotidien du 26 décembre 2023 : le programme

Revivez les meilleurs moments de l’émission. Avec les nombreux invités prestigieux reçus par Yann Barthès comme : Gerard Araud, Alain Bauer, Muriel Robin, Anne Le Nen, Nora Hamzawi, Aurélien Rousseau, Louis Baudoin, Franz-Olivier Giesbert, Virginie Efira, Nicole Garcia, Sara Giraudeau, Neige Sinno, Hugo Micheron, Camille Combal, Anne Boissard, Philippine Delaire, Ophélie Meunier, Eve Ensler, Alex Montembault, Adrien Fruit, Jean-Marc Ayrault, Vincent Dedienne, les élèves éliminés de la Star Academy 2023, Azzeddine Ahmed-Chaouch, Rachida Dati, Jérémy Nadeau, Le général Trinquand, Maxime Gasteuil, Valérie Lemercier, Djanis Bouzyani, Finnegan Oldfield, Camille Vigogne, Eugenie Bastie, Juan Arbelaez, Géraldine Muhlmann, Eddy de Pretto, Clémentine Autain, Claire Pommet, Sofiane Zermani, Vincent Lemire, Anaïs Demoustier, Katell Quillévéré, Anne Hidalgo, Alexis Lebrun, Felix Lebrun, Dominique de Villepin, Manu Payet, Nathalie Saint-Cricq, Yamê, Soreen Seelow, LouiHausalter, Redouane, Frédéric Encel, Michelle Fines, Nicolas Lebourg, Ladj Ly, Anta Diaw, Alexis Manenti, NabilWakim, Michel Scott, Julien Doré, Maxence Laperouse, Ophélia Kolb, Wilson Fache, Anne Roumanoff, Pierre Rosanvallon, Éric Judor, Ragnar Lebreton, Lison Daniel, Arthur Sanigou, Damien Delseny, Sibyle Veil, Bigflo et Oli, Caroline Fourest, Mossi Traoré, Monica Neagoy, Eva Green, Romain Duris, François Civil, Pio Marmaï, Vincent Cassel, Ysaora Thibus, Anne-Sophie Lapix, Olivia Ruiz, Gregory doucet,Goran Puig, Judith Godrèche, Tess Barthelemy, Emma Stone, Sebastien Missoffe, Sofia Coppola, Laurent Nunez, Martin Weill, François Gemenne, Alexandre Lavut, Martin Kretz, Valentin Kretz et Raphaël Kretz, Thierry Ardisson, Audrey Crespo-Mara, Matteo Garrone, Sam Quealy, Jérôme Fourquet, Eve Gilles Miss France 2024, Jérémy Ferrari, Raphaelle Bacque, Jerôme Niel, Chloé Morin, Mathieu Souquière, Edouard Philippe, Laure Calamy et Vincent Elbaz.

Retrouvez un nouveau numéro de « Quotidien » ce mardi 26 décembre 2023 à 19h20 sur TMC. Et retour des inédits dès le lundi 8 janvier 2024 !



