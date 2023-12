« Quotidien : l’année people 2023 », c’est ce soir sur TMC (27 décembre)

Publicité





« Quotidien : l’année people 2023 » du 27 décembre 202″ – C’est une spéciale de l’émission de Yann Barthès « Quotidien » qui vous attend ce mercredi soir sur TMC. « Quotidien : l’année people 2023 » vous propose de voir ou revoir les meilleurs moments de l’année du talk-show avec les invités reçu par Yann et son équipe.





A suivre dès 21h15 sur TMC ou sur MYTF1 pour le replay.







Publicité





« « Quotidien : l’année people 2023 » » du 27 décembre 2023 : demandez le programme

Cette compilation rassemble les moments forts diffusés au cours de la dernière année dans l’émission Quotidien. Vous pourrez y apprécier les performances musicales mémorables des artistes invités sur le plateau, revisiter les interviews avec des stars internationales et françaises, et savourer les moments les plus hilarants proposés par les invités de Yann Barthès et son équipe.

En plus de cela, le programme inclut les moments humoristiques, décalés et mémorables des différentes chroniques qui ponctuent ce rendez-vous quotidien devenu une tradition.



Publicité





« Quotidien : l’année people 2023 » c’est ce soir sur TMC et MYTF1.