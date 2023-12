Ici tout commence spoiler : Marc et Clotilde font une grande annonce (vidéo épisode du 1er janvier 2024)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Marc et Clotilde vont faire une grande annonce dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, les deux chefs vont réunir tous les élèves de l’institut pour une grande annonce !











Publicité





Marc et Clotilde ont décidé de lancer ensemble le module facultatif « cuisine de l’extrême ». Tous les élèves peuvent candidater et seuls 6 d’entre eux seront retenus. Le module ne sera pas noté et s’achèvera par un marathon de cuisine de 24h !

Si Lionel est partant, ce n’est pas le cas de tout le monde et notamment de Billie, qui passe son tour…

Quant à Joachim, sera-t-il enthousiaste à l’idée que Clotilde travaille avec Marc ?

A LIRE AUSSI Ici tout commence spoiler : la découverte bouleversante d’Anaïs… (vidéo épisode du 29 décembre)

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 829 du 1er janvier 2024, Marc et Clotilde lance un module ensemble



Publicité





Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Pour ne rien louper des infos, scoops, spoilers et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.