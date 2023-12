Rafael Nadal annonce officiellement son retour ! (VIDÉO)

Publicité





Bonne nouvelle pour les fans de Rafael Nadal ! Le joueur espagnol de tennis aux 22 titres en Grand Chelem a annoncé officiellement ce vendredi son grand retour sur les courts.





C’est au tournoi de Brisbane, en Australie du 31 décembre 2023 au 7 janvier 2024, que Rafael Nadal reprendra sa carrière professionnelle pour une ultime année.







Publicité





« Après une année sans compétition, c’est l’heure de revenir sur les courts. Je serai à Brisbane. Je vous verrai là-bas » a annoncé Rafael Nadal dans une vidéo mise en ligne sur ses comptes des réseaux sociaux.

Rafael Nadal n’a plus joué depuis l’Open d’Australie 2022 où il avait été éliminé au second tour. Il a été opéré à la hanche gauche en juin dernier, quelques semaines après avoir annoncé son forfait pour Roland Garros et une longue pause pour prendre soin de sa santé.



Publicité





Rappelons que le joueur avait annoncé que l’année 2024 sera sa dernière en tant que joueur de tennis professionnel.

VIDÉO Rafael Nadal annonce son retour à Brisbane