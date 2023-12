Ici tout commence spoiler : Maya prend une lourde décision... (vidéo épisode du 5 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Maya va finalement prendre une lourde décision dans votre feuilleton quotidien de TF1 « Ici tout commence ». En effet, alors qu’elle est perdue entre Ethan et Léonard depuis des semaines, dans quelques jours Maya va décider de faire un choix…











Maya retrouve Ethan avec du retard. Il l’a attendue et on peut dire que qu’il ne s’attendait pas à ce qu’elle a à lui dire… Maya explique à Ethan que ça va mieux avec Léonard mais elle pense que la situation n’est pas tenable. Elle est au milieu de tout ça entre lui et Léonard, elle passe son temps à en sacrifier un parce qu’elle ne peut pas être avec les deux en même temps…

Maya préfère rompre avec Ethan ! Il le prend mal et ne la comprend pas…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 810 du 5 décembre 2023, Maya quitte Ethan !



Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.