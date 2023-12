Rugby Top 14 : Toulon / Stade Français en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

Publicité





Rugby Top 14 – Toulon / Stade Français en direct, live et streaming, c’est le match à suivre ce samedi 30 décembre 2023 sur Canal+ ! Suite de la 11ème journée du Top 14 ce soir avec ce match qui oppose le RC Toulon au Stade Français au Stade Mayol.





Un match de rugby à suivre en direct sur Canal+ dès 17h50, coup d’envoi à 18h.







Avant cette rencontre le Stade Français est 4ème et Toulon 5ème. Seuls 3 points séparent les deux clubs !

Toulon / Stade Français compositions des équipes

Le XV de départ du RC Toulon : 1. PRISO, 2. TOLOFUA, 3. GIGASHVILI ; 4. HALAGAHU, 5. RIBBANS ; 6. ABADIE, 7. OLLIVON, 8. DU PREEZ ; 9. WHITE, 10. BIGGAR ; 11. VILLIERE ; 12. SMAILI, 13. FAINGA’ANUKU, 14. DRÉAN ; 15. JAMINET

Remplaçants : 16. SINGLETON, 17. DEVAUX, 18. ALAINU’UESE, 19. ISA, 20. HERVÉ, 21. DANGLOT, 22. TUICIVU, 23. BROOKES.



Le XV de départ du Stade Français : 1. M. Alo-Emile 2. Peyresblanques 3. P. Alo-Emile 4. Halaifonua 5. Azagoh 6. Macalou 7. Briatte 8. Habell-Küffner 9. Weber 10. Segonds 11. Dakuwaqa 12. Naivalu 13. Etien 14. Hamdaoui 15. Barré

Remplaçants : 16. Ivaldi 17. Castets 18. Gabrillagues 19. Pesenti 20. Gimbert 21. Henry 22. Nene 23. Gomez Kodela

Toulon / Stade Français en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur Canal+ dès 18h. Streaming et live sur Mycanal.fr (réservé aux abonnés).

Pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Ligue Nationale de Rugby.

Toulon / Stade Français, 11ème journée du Top 14, un match évènement à suivre aujourd’hui sur Canal+.