Secret Story 2024 : la première bande-annonce, comment s’inscrire au casting ? (VIDÉO)

Publicité





Plus d’un mois après que TF1 ait annoncé officiellement le retour de Secret Story en 2024 et l’ouverture du casting, la chaîne a diffusé une première bande-annonce samedi soir pendant les pubs de la Star Academy !

La Voix a ainsi lancé un appel aux candidatures pour le casting de cette nouvelle saison de Secret Story, plusieurs années après l’arrêt du programme de télé-réalité phare d’Endemol.











Publicité





Après 6 ans d’absence, l’émission emblématique « Secret Story », produite par Endemol France, reviendra prochainement sur les antennes du groupe TF1. Lancé en 2007 sur TF1, « Secret Story » a accueilli durant 11 saisons et près de 1000 émissions, plus d’une centaine d’habitants dont la principale mission était de protéger leurs secrets et leurs cagnottes, tout en découvrant le secret des autres. Entre chasses aux secrets et missions secrètes, la Voix est plus que jamais prête à jouer !

VIDÉO le casting de Secret Story 2024 est ouvert

La Voix à un message pour vous : Inscrivez-vous pour participer à la nouvelle saison de #SecretStory sur @MYTF1. Méfiez vous des apparences !

C’est tout pour le moment… pic.twitter.com/j8oaw7IGWQ — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) December 10, 2023



Publicité





Comment s’inscrire au casting de Secret Story ?t

La Maison des Secrets rouvrira bientôt ses portes et la Voix est à la recherche de ses nouveaux habitants !

Vous êtes un joueur hors pair et vous avez un secret ? Pour participer au casting, rendez-vous dès maintenant sur MYTF1