Star Academy 2023 : l’album sortira le 8 décembre, découvrez les chansons

C’est ce vendredi 8 décembre 2023 que sortira l’album de la promo 2023 de la Star Academy ! Un album qui comprendra 12 chansons et dont on vous propose dès maintenant de découvrir la liste des chansons et des académiciens.











Un album entièrement enregistré au château de la Star Academy à Dammarie-les-Lys.

1- Au Bout de mes Rêves (Hymne)

2- Le Chemin (Lénie & Pierre)

3- Alors Regarde (Héléna & Julien)

4- J’ai Demandé à la Lune (Lénie & Victorien)

5- Sous le Vent (Clara & Julien)

6- Jacques a Dit (Candice & Pierre)

7- Désenchantée (Axel, Lola & Marie-Maud)

8- Parle-Moi (Margot & Victorien)

9- Mourir Demain (Axel & Héléna)

10- Ne Retiens pas tes Larmes (Clara, Djebril & Marie-Maud)

11- Bye-Bye (Louis & Margot)

12- Au Bout de mes Rêves (Karaoké)

Cet album est déjà disponible en pré-commande sur Amazon ici.



