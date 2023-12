Un si grand soleil du 6 décembre : Yann frappe Pierre (résumé et vidéo épisode 1290 en avance)

Publicité





Un si grand soleil du 6 décembre 2023, spoiler résumé de l’épisode 1290 en avance – Que va-t-il se passer demain dans le prochain épisode inédit de votre feuilleton « Un si grand soleil » ? Si vous avez déjà hâte d’en savoir plus, on vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend dans l’épisode du mercredi 6 décembre 2023.





Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.







Johanna dort, elle découvre que Yann n’est pas dans le lit… Il est sans le salon et rumine encore sur Pierre et le fait qu’il soit revenu s’installer à Montpellier. Il ne veut pas avoir à le croiser. Johanna comprend et propose de rester avec lui, il dit qu’il n’a pas besoin. Mais Johanna voit bien que ça ne va pas…

Elisabeth et Alain observent Flore, qui se dispute avec quelqu’un au téléphone. Elle raccroche très énervée, ils ont donné sa place à quelqu’un d’autre pour la résidence. Elle est remontée. Alain essaie de la réconforter, Elisabeth lui demande ce qu’elle va faire. Elle ne sait pas et dit qu’elle a sous-loué son appartement… Elle demande s’ils peuvent rester quelques jours de plus, Elisabeth dit que c’est d’accord et part au golf. Alain lui rappelle qu’ils dînent avec les Becker ce soir.



Florent demande à Johanna comment elle va et lui rapporte son échange avec Yann. Florent pense qu’il devrait consulter un psy, Johanna l’envoie balader. Pendant ce temps là, Pierre sort de son rendez-vous chez le notaire, il reçoit un sms d’Emma qui lui propose un pique-nique sur la plage le soir. Il a le sourire.

Elisabeth est son amie au golf, elle se plaint de Flore… Elle a fait des recherches, Flore n’est pas du tout connue comme artiste.

Pierre est avec Tom, son entorse est presque guérie. Il lui dit qu’il est au courant pour sa soeur et lui. Pierre pense qu’il parle de l’accident, Tom ne comprend pas… Pierre décide de jouer franc jeu : il a renversé une femme au volant il y a quatre ans après avoir trop bu, elle est morte et il a fait de la prison. Tom lui dit qu’il n’est pas la bonne personne pour juger, il a fait beaucoup de choses qu’il regrette.

Alain fait du vélo avec Tiago. Ils passent un bon moment. Tiago fait du latin et ils se découvrent une passion commune pour l’ornithologie. Alain lui demande s’il n’est pas trop déçu d’aller à Los Angeles, Tiago lui dit que non, il n’avait pas trop envie d’y aller. Alain lui dit que maintenant il sera toujours le bienvenue chez lui.

Yann est sur la tombe d’Alexandra. Il a des souvenirs qui remontent… Ils se promenaient et Alex mangeait une glace. Yann lui avait alors demandé si elle serait d’accord pour faire un bébé… D’abord surprise, Alex avait dit oui et ils étaient très heureux.

Claire retrouve Florent, il travaille à la maison à cause de la mauvaise ambiance avec Johanna au cabinet. Florent regrette de ne pas l’avoir informée de la libération de Pierre. Claire lui conseille de faire son mea-culpa…

Pierre et Emma se retrouvent pour leur pique-nique. Il lui dit qu’il ne pensait pas revivre ce bonheur un jour, ils se sont trouvés. Pierre lui dit qu’à l’hôpital il a du dire la vérité à Tom, elle lui dit qu’il a bien fait. Ils vont se baigner. Yann les observe sur un bateau…

Flore explique à Elisabeth que son sous-locataire ne veut pas quitter l’appartement. Elisabeth lui dit de ne pas lui laisser le choix mais Flore ne veut pas lui mettre à la rue. Elle lui dit qu’elle ne compte pas rester chez eux pendant 3 mois, si c’est ce qui l’inquiète… Elisabeth lui dit qu’elle n’a jamais pensé ça.

Johanna rentre, Yann n’est pas là et elle s’inquiète. Pendant ce temps là, Becker et Janet sont chez Alain et Elisabeth avec Flore et Tiago. Des tensions sont palpables entre Elisabeth et Flore… Alain essaie de calmer le jeu. En cuisine, Elisabeth lui dit qu’elle ne se laissera pas insulter chez elle. Alain dit qu’il n’y avait rien de personnel, il lui demande de faire un effort. Elisabeth promet de faire son possible.

Yann interrompt la soirée d’Emma et Pierre… Il dit à Emma qu’elle sort avec un assassin et frappe Pierre !

