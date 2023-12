La France a un incroyable talent : quels sont les qualifiés du 1er quart de finale ? (résumé + replay 5 décembre)

Publicité





C’est parti pour le premier quart de finale de la saison 18 de La France a un incroyable talent. Ce soir, le jury accueille Jérémy Ferrari le temps d’une soirée.





On attaque avec Antoine Donneaux, imitateur. Il reçoit une ovation du public en plateau ! En coulisses, Karine Le Marchand annonce qu’il va gagner. Eric Antoine le félicite et dit que sa prestation était encore meilleure que la première. Jérémy aurait voulu une histoire entre les personnages.







Place à Shu Takada, il fait du yo-yo. Eric salue la progression du numéro depuis les auditions. Hélène affirme qu’il mérite son titre de champion du monde, et Marianne le félicite !

On continue avec Marceau Bidal, acrobate. A l’exception de Marianne, tout le jury est debout. Jérémy est emballé, il lui dit qu’il garde le Golden Buzzer car il est convaincu qu’il va continuer. Hélène salue son interprétation, Sugar Sammy le félicite.



C’est ensuite la Compagnie Youssef Ouali, danseurs dont l’un est en fauteuil. Eric Antoine note des erreurs techniques mais il a trouvé ça très émouvant. Jérémy dit qu’on oublie complètement le handicap. Sugar Sammy a aimé l’écriture mais a trouvé que ça manquait de rythme, il a trouvé que c’était en dessous des auditions.

Place à Three G, acrobates. Eric a passé un excellent moment, Hélène parle salue la combinaison de force et de féminité. Sugar Sammy n’a pas aimé la partie danse.

On continue avec la « Pig Chenilliste ». Contre toute attente, ils vont en délibérations !

La soirée se poursuit avec Cobalt, chanteur. Jérémy a trouvé ça super, il affirme que c’est réussi. Eric le félicite, Hélène aime son écriture. Sugar Sammy dit qu’il a sa place ici et qu’il va se battre pour qu’il aille en demi-finale.

Place à Sencirk, artistes de cirque. Eric Antoine et le public sont debout ! Eric a trouvé ça puissant, il se dit touché au coeur. Hélène les trouve lumineux. Jérémy dit qu’il fait partie de ses coups de coeur. Sugar Sammy dit que c’était excellent !

On poursuit avec Monica, chanteuse à la retraite. Marianne James pleure, elle se dit bluffée. Hélène dit qu’elle a tout d’une show girl. Eric dit que son coeur et son âme sont emballés, mais le jury l’est moins. Sugar Sammy dit que l’audition était meilleure. Jérémy actionne le Golden Buzzer pour la sauver et l’envoyer en demi-finale !

Gao & Liu Xin, acrobates, entrent en scène. Il est blessé avec une hanche brisée mais fait le show quand même. Hélène trouve qu’il y a un sacré niveau, Marianne a adoré, Eric salue le travail. Mais Sugar trouve que c’était un cran en dessous des auditions.

On continue avec Magic Ben, magicien. Sugar dit que c’est un grand artiste, Hélène aime sa présence positive, Jérémy trouve le tour un peu classique et scolaire mais bien exécuté. Eric pense qu’il a tout pour être un grand artiste, mais en tant que professionnel il trouve que c’est encore un peu juste.

Place à Chris Oh! et son numéro de drag. Marianne adore et salue le costume. Eric dit que c’est un virtuose dans sa catégorie.

On enchaine avec le fakir Testa. Il demande à Jérémy de participer en lui jetant un couteau sur le ventre ! Le couteau rebondit ! Eric affirme que c’est une pépite, il est le fakir le plus original qu’il ait vu.

Karine Le Marchand arrive, les 13 candidats de la soirée ont performé. Jérémy s’en va alors que le jury va devoir délibéré. Karine annonce l’ouverture du casting de la saison 19 !

Sont qualifiés pour la demi-finale…

Le jury a 4 places à attribuer pour la demi-finale sur les 12 candidats de ce soir (Monica a eu le Golden Buzzer). Sont donc qualifiés : Antoine Donneaux, Sencirk, Cobalt, et Marceau Bidal !

