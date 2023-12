Star Academy : à quelle heure auront lieu les évaluations ce mardi ?

Publicité





Star Academy 2023, évaluations semaine 7 – C’est ce mardi qu’auront lieu les évaluations de la semaine au château de la Star Academy. Les 7 élèves encore en compétition vont s’affronter pour éviter la nomination aujourd’hui, sur une chanson et une danse.

Et pour cette semaine spéciale nostalgie, d’anciens professeurs emblématiques de la Star Ac seront là pour assister aux évaluations et juger les élèves !











Star Academy, à quelle heure auront lieu les évaluations ?

Exceptionnellement ce mardi, les évaluations n’auront pas lieu le matin. Elles sont programmées à 13h30 pour les académiciens, soit à partir de 14h sur le flux live de myTF1 Max.

Rappelons que pour ces évaluations, chaque élève doit choisir sa chanson parmi des singles des quatre premiers gagnants de la Star Academy :

– « J’attends l’amour » de Jenifer

– « Cassé » de Nolwenn Leroy

– « Le ceinture » d’Elodie Frégé

– « Ecris l’histoire » de Grégory Lemarchal

Ils auront ensuite une chorégraphie à faire tous les 7 mais ils seront jugés individuellement. Kamel Ouali devrait être présent pour juger les élèves sur cette choré qu’ils ont appris avec Malika.



Résumé complet des évaluations à venir sur Star-Actu dès qu’elles seront terminées ! On connaitra ensuite les noms des nominés mercredi soir en fin de quotidienne.

Rendez-vous mardi à 17h25 sur TF1 pour suivre la prochaine quotidienne de la Star Academy 2023. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.