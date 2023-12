Star Academy, Candice réagit après son élimination : « je suis triste » (VIDÉO)

Publicité





Star Academy élimination de Candice – C’est Candice qui a été éliminée de la Star Academy hier soir à l’issue du prime spécial « Boum du 31 ». Le public a choisi de sauver Djébril et Candice n’est donc pas rentrée au château.





« Honnêtement je suis triste » a déclaré Candice à chaud juste après son élimination.







« Mais j’essaie de me dire que c’est le début de quelque chose. (…) Ils vont me manquer. Je ne sais plus trop à quoi ressemble dehors, je sais pas ce que je vais retrouver » a confié la jeune femme, qui avait bien du mal à retenir ses larmes pour cette première interview. « Je suis fière de ce que j’ai pu faire ici. Je suis fière de ce que j’ai voulu donner. J’ai fait ce que j’ai pu »

Sur son meilleur souvenir de ces deux mois au château de Dammarie-les-Lys : « Passer Noël au château c’était vraiment un super souvenir, je ne l’oublierai jamais »



VIDÉO Star Academy : l’interview de Candice après son élimination

Si la vidéo ne se lance pas, retrouvez là directement sur myTF1 en cliquant ici.