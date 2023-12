13h15 le dimanche du 31 décembre : au sommaire aujourd’hui

Publicité





13h15 le dimanche du 31 décembre 2023 : le sommaire aujourd’hui – Nouveau numéro inédit de « 13h15 le dimanche » cet après-midi avec Laurent Delahousse. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui vous attend ce dimanche avec pour thème « La France de Jean-Louis Trintignant ».

« 13h15 le dimanche » du 31 décembre 2023 : « La France de Jean-Louis Trintignant »

Dans ce numéro captivant du magazine « 13h15 le dimanche », les proches de Jean-Louis Trintignant dévoilent l’histoire de cette icône du cinéma français. Jean-Louis Trintignant a tiré sa révérence dans le Gard le vendredi 17 juin 2022, à l’âge de 91 ans. L’enfant chéri du cinéma français a marqué une carrière exceptionnellement longue, s’étendant des années 1950 aux années 2010, couronnée par un César du meilleur acteur en 2013 pour son rôle dans « Amour ».

Sa renommée internationale a été scellée avec des films tels que « Et Dieu… créa la femme » en 1956 et « Un homme et une femme » en 1966, totalisant plus de 130 films réalisés en collaboration avec les plus grands cinéastes. Le magazine « 13h15 le dimanche » nous emmène sur les traces de la vie de ce comédien d’exception, explorant des lieux emblématiques tels qu’Uzès, Saint-Tropez, Belle-Ile-en-Mer, le circuit des 24 Heures du Mans, et enfin, le Gard, où il a rendu son dernier souffle.

Au fil des témoignages de sa famille et de ses amis les plus proches, dont Claude Lelouch, Nadine Trintignant, son petit-fils Roman, et le fils de Marie Trintignant, se dessine le portrait intime de l’homme derrière la légende cinématographique.



