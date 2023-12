Star Academy du 11 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du du lundi 11 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de dimanche pour des élèves. Après un réveil tardif et un brunch, les académiciens accueillent Cécile pour le Débrief du prime.





Cécile est très contente des élèves sur le tableau comédies musicales. Cécile note un tic à l’oeil droit de Candice sur sa prestation mais toujours plein de progrès. Cécile félicite Pierre sur sa presta avec Véronique Sanson.







Pour le duo de Djébril et Marina Kaye, Cécile note qu’il était déstabilisé. Djébril n’a pas envie de s’exprimer, il n’est pas fier de lui.

Place à la prestation de Julien en solo. Cécile salue sa technique vocale et elle voit un véritable interprète. Mais elle note un manque de confiance qui part de son cerveau. Julien est déçu de lui-même.



Cécile félicite Clara pour sa presta avec le pianiste. Et elle donne son coup de coeur à… Pierre !

Michaël Goldman vient voir les élèves pour leur parler des évaluations de la semaine, comme chaque dimanche. Le prochain prime aura lieu vendredi et ça sera le prime spécial tournée. Les évaluations auront lieu lundi matin et ils ne désigneront pas trois nommés : il y aura 2 immunisés et 6 nommés, et seul le public va voter. Les profs vont immuniser un élève et les élèves immuniseront le second.

Les académiciens doivent choisir une chanson qu’ils pourraient faire en tournée. Axel hésite, il appelle sa tante qui lui conseille de chanter « Diego ». Il hésite encore.

En début de soirée, les élèves retrouvent Marlène et Lucie en salle de chant. Elles sont venues annoncer quels artistes seront présents sur le prime de vendredi : Matt Pokora, Christophe Willem, Christophe Maé, Juliette Armanet, Santa, et Los Frequencies. Nommés ou immunisés, ils auront tous la chance de chanter avec les artistes !

Place ensuite aux prises de tonalités pour préparer ce prime. Lénie est testée sur « Double Jeu » de Christophe Willem, elle ne connait pas la chanson et dit qu’elle ne ressent rien…

Lénie appelle sa mère, elle lui demande confirmation sur la chanson qu’elle a choisi pour les évaluations. Sa mère valide son choix.

C’est l’heure d’ouvrir le calendrier de l’avent. Ils vont pouvoir faire leurs voeux et les accrocher sur le sapin ! Tous mettent leurs voeux dans une étoile à accrocher mais Héléna fait tomber son étoile qui casse !

Les élèves passent leur soirée à répéter pour les évaluations.

