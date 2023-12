Ici tout commence spoiler : Thomas avoue tout à Kelly ! (vidéo épisode du 14 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Thomas va finalement tout avouer à Kelly dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, Kelly décide de confronter son père, qui finit par avouer que c’est bien lui qui a provoqué l’explosion du four et envoyé Thibault dans le coma !

Kelly est bouleversée alors que Thomas lui raconte ses motivations, apparemment sans remord…











Alors que Kelly lui parle de la lettre d’huissier retrouvée dans sa voiture, elle demande à Thomas s’il a voulu se suicider. Le boulanger lui explique que non. Il a voulu provoquer un incendie lors de l’examen des élèves de Première Année afin de se bruler les mains. Elles sont assurées et la prime d’assurance pourrait rembourser toutes ses dettes !

Kelly est bouleversée, son père a le sourire et ose lui demander de ne rien dire à personne !…

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 817 du 14 décembre 2023, Kelly bouleversée par les aveux de Thomas



Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.