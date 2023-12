Star Academy évaluations du 11 décembre : Julien craque, Héléna et Pierre impressionnent, le résumé complet

Publicité





Star Academy, les évaluations du 11 décembre 2023 – C’est ce matin qu’avait lieu les évaluations de la semaine 6 la Star Academy 2023. En cette semaine spéciale tournée, chaque académicien devait choisir une chanson qu’il se verrait interpréter sur une tournée. Deux élèves seront immunisés et les six autres seront nommés.





Les évaluations débutent avec Lénie, qui interprète « A Change Is Gonna Come » d’Otis Redding. Une chanson qu’elle avait interprété aux funérailles de son beau-père l’an dernier. Ça semble très réussi, Adeline et Cécile ont l’air émues ! De retour au château, Lénie craque et fond en larmes. Les autres viennent lui faire un câlin !







C’est Julien qui enchaine. Il a choisi « Mon vieux » de Daniel Guichard, il explique que c’est pour rendre hommage à son père décédé il y a 10 ans et Cécile est déjà émue. Pendant la chanson, Adeline est très émue mais Julien craque et oublie les paroles. Il veut recommencer mais on lui demande de continuer. Il a un énorme trou de mémoire il s’excuse… Il reprend, Cécile pleure. A la fin, Michaël demande à Julien s’il connaissait la chanson avant, il répond que oui mais c’est l’émotion qui l’a submergé. Julien sort ému et énervé, il s’isole avant de rentrer au château.

Clara chante « At Last » d’Etta James. Les profs ont le sourire mais ne laissent rien transparaitre. Ca semble être une évaluation réussie ! Quand elle rentre au château, tout le monde l’applaudit.



Place à Djébril sur « Pray » de Sam Smith. Cécile a l’air émue. Les élèves le félicitent.

Candice enchaine et reprend « Don’t Watch Me Cry »de Jorja Smith. Elle fait quelques erreurs dans les paroles mais c’est très joli et la chanson lui va bien.

Pierre passe ensuite sur « When I Was Your Man » de Bruno Mars. C’est magnifique, Adeline ferme les yeux quelques instant et Michaël a un large sourire. Au château, tout le monde lui dit qu’il a réussi.

On continue avec Héléna, qui chante « When We Were Young » d’Adele. C’est la première chanson qu’elle a chanté dans sa chambre, ainsi qu’au dernier casting. Les profs ont l’air captés, Cécile est encore émue et au château, les élèves lui disent tous que c’était parfait. Pierre annonce à Héléna qu’il pense qu’elle aura l’immunité.

On termine avec Axel sur « Diego, libre dans sa tête » de Johnny Hallyday. Il explique que son grand-père, qu’il n’a presque pas vu, est sosie vocal de Johnny. Les profs semblent captivés, les élèves félicitent Axel.

NOTRE AVIS SUR CES ÉVALUATIONS : Héléna et Pierre ont particulièrement réussi leurs évaluations, on a eu des coups de coeur pour leurs prestations. Julien a donné une belle émotion mais son évaluation est clairement ratée à cause de son trou de mémoire ! Rappelons que pour ces évaluations particulières, les profs vont immuniser l’un des élèves tandis que les académiciens voteront pour en immuniser un second. Les 6 autres seront nominés. Verdict mardi soir en fin de quotidienne !

