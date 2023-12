C à vous du 11 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 11 décembre 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







Publicité





🔵 📌 Immigration : les députés votent le rejet du projet de loi. On en parle avec le politologue Pascal Perrineau dans C à vous

🔵 📌 Nicolas Bottero, chef du restaurant “Le Mas Bottero” à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône)



Publicité





🔵 📌 Affaire Depardieu : les avocats de l’acteur, Christian Saint-Palais et Béatrice Geissmann Achille, prennent la parole

🔵 🎵 Dans le live : Gaëtan Roussel interprète le titre “Crois-moi” en duo avec Adeline Lovo en live sur la scène de C à vous

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Vincent Cassel, François Civil et Eva Green pour le film “Les Trois mousquetaires : Milady”, au cinéma le 13 décembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 11 décembre 2023 à 19h sur France 5.