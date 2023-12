Star Academy du 12 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du du mardi 12 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de lundi pour des élèves. Une journée qui débute par les évaluations !





Lénie ouvre le bal, elle interprète « A Change Is Gonna Come » d’Otis Redding, en hommage à son beau père. En sortant, elle est en larmes. Cécile a trouvé sa voix magnifique, elle l’a attrapée dès la première phrase. Mais elle a oublié le thème qu’est la tournée et donc le partage. Adeline pense qu’elle était encore préoccupée sa voix mais elle a aimé et parle de diamant brute. Michaël pense que pour cette épreuve ce n’était pas le bon choix de chanson.







Place ensuite à Carla, « At Last » d’Etta James. Adeline a trouvé le choix audacieux et elle n’a pas démérité. Michaël a noté des petites attitudes d’imitation mais parle d’une éval réussie. Cécile a adoré, mais regrette des grimaces.

Djébril enchaine avec « Pray » de Sam Smith. Michaël regrette le choix de chanson, il parle d’une évaluation moyenne. Adeline pense aussi que c’était pas la bonne chanson mais il a gagné en graves dans la voix.



Place à Julien sur « Mon vieux » de Daniel Guichard. Cécile est très émue mais il a un énorme trou de mémoire ! Julien s’isole et s’énerve à l’extérieur. Michaël explique pour une tournée il ne pouvait pas le faire recommencer. Il regrette le fait qu’il se soit arrêté même si avec leurs encouragements il a repris.

Candice interprète « Don’t Watch Me Cry »de Jorja Smith. Elle a fait du yaourt à un moment. Cécile trouve qu’elle a coché toutes les cases, elle a choisi la bonne chanson et elle l’a bluffée. Michaël salue la puissance, pas trop de fausses notes, et affirme qu’elle a illuminé la pièce. Malika est plus mitigée, elle a trouvé qu’elle chantait pour elle-même. Pierre s’est ennuyé.

Pierre chante « When I Was Your Man » de Bruno Mars. Adeline affirme qu’elle s’est pris une claque, c’est un vrai artiste. Cécile salue l’intensité, Michaël est d’accord.

Héléna continue avec « When We Were Young » d’Adele, chanson qu’elle a déjà chanté au casting final. Cécile parle d’un chemin incroyable d’Héléna, elle ne l’a jamais entendue chanter aussi bien. Michaël était sur un nuage pendant toute la chanson, Adeline a carrément oublié qu’elle était à la Star Ac.

Axel termine avec « Diego, libre dans sa tête » de Johnny Hallyday. Adeline est très mitigée, il a essayé de les toucher mais il a mis trop de jus tout le temps. Vocalement ça a dépassé certaines limites. Malika pense qu’il a fait beaucoup d’efforts sur le côté scolaire, Cécile est d’accord. Michaël n’a pas aimé certains trucs, imités de Johnny.

Julien revient dans le château au moment du déjeuner, les élèves savent qu’il ne va pas bien mais ils le laissent digérer.

Pierre de Maere arrive au château pour une masterclass. Les élèves sont surpris et très contents. Ils lui posent leurs questions. Pierre Demaere lors donne des conseils, il les rassure.

Cours de théâtre avec Pierre. Place à de l’impro, les élèves décompressent. Ils ouvrent ensuite le calendrier de l’avent et découvrent de quoi faire une pyjama party !

Au moment de se brosser les dents, Julien se confie à Djébril. Il se sentait super mal après avoir raté son évaluation.

Connexion avec le château pour le verdict : Héléna a été immunisée par les profs, et Lénie par les élèves ! Axel, Candice, Clara, Djébril, Julien et Pierre sont nominés et soumis aux votes du public.

Rendez-vous demain à 17h25 pour la quotidienne. Et si vous avez manqué l’émission de ce soir, sachez qu’elle sera très vite disponible en replay streaming sur MYTF1 en cliquant ICI.