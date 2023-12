C à vous du 12 décembre 2023 : invités et sommaire ce soir sur France 5

Publicité





C à vous du 12 décembre 2023, invités et sommaire





Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







🔵 📌 Loi immigration : le gouvernement renvoie le texte en commission mixte paritaire. On en parle avec Jean-Philippe Tanguy, président délégué du groupe RN à l’Assemblée nationale, député RN de la Somme

🔵 📌 Affaire Depardieu : Tristane Banon dénonce un “système



🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous :Nicolas Bottero, chef du restaurant “Le Mas Bottero” à Saint Cannat (Bouches-du-Rhône)

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Étienne Daho pour son album “Tirer la nuit sur les étoiles – Only for you”

🔵 📖 Dans la suite de C à vous : Alexandre Mattiussi, créateur de la marque AMI; et Isabelle Adjani et Pascal Obispo pour l’album “Bande originale”, disponible depuis le 10 novembre

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 12 décembre 2023 à 19h sur France 5.