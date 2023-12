Star Academy du 13 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du du mercredi 13 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mardi pour des académiciens. Leur journée débute par un cours de chant à 9h.





Adeline a décidé de leur donner un cours centré sur la tournée. Adeline donne des conseils avisés, Julien remarque tout de suite que ça fait la différence. Et elle les pousse à donner un max d’énergie.







Héléna discute ensuite avec Djébril, elle pense qu’elle n’aura pas l’immunité. Djébril pense que ça se joue entre elle, Clara et Lénie.

Cours de danse avec Malika, lui aussi spéciale tournée pour travailler le côté performer. La prof de danse n’est pas contente, elle dit qu’ils ne se donnent pas à fond et parle même d’amateurisme !



Michaël Goldman attend les élèves au théâtre pour leur annoncer le verdict des profs. Il leur dit que ça a été un plaisir de les entendre sur des chansons qu’ils connaissaient. Et pour l’immunité, ils ont choisi de la donner à… Héléna ! Elle est très émue et sur un petit un nuage.

Les élèves doivent ensuite voter pour choisir un second immunisé. Héléna vote Pierre, Clara vote Lénie, Djébril vote Clara, Julien vote Lénie, Lénie vote Axel, Axel vote Lénie, Candice vote Lénie, et Pierre vote Candice. Lénie est donc immunisée !

Héléna appelle sa mère, qui est très fière d’elle et a déjà acheté des places pour la tournée.

A 15h, cours de sport avec Joe. Il s’agit d’une séance bien cardio en référence à la tournée ! Il leur demande de chanter en courant. Joe passe la séance à leur faire alterner effort physique et chant. Ils reconnaissent que c’était la séance la plus difficile depuis le début.

Chaque nommé retrouve Michaël Goldman et découvre sa chanson pour le prime :

– Axel « Don’t stop me now » de Queen

– Djébril « Comportement » d’Aya Nakamura

– Candice « Donne moi le temps » de Jenifer

– Julien « Longtemps » d’Amir

– Clara « Allways remember this way » de Lady Gaga

– Pierre « I Don’t Want to Miss a Thing » d’Aerosmith

Tous sont assez surpris, ces chansons les sort de leur zone de confort. Ils ouvrent ensuite le calendrier de l’avent et découvrent une invitation de Brigitte et Emmanuel Macron à l’arbre de Noël des enfants de l’Elysée mercredi ! Les élèves sont super contents et ils ont hâte.

Marlène et Lucie arrivent ensuite. Elles leur annonce ce qu’ils vont chanter pour les enfants à l’Elysée : l’hymne, le medley Disney, « I’m still standing » et « La même » de Gims. Petit coup de stress, ils doivent les travailler seuls.

