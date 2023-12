Ici tout commence spoiler : Vic apprend une mauvaise nouvelle... (vidéo épisode du 18 décembre)

Publicité





Ici tout commence spoiler – Vic va apprendre une mauvaise nouvelle dans votre série quotidienne de TF1 « Ici tout commence ». En effet, dans quelques jours, la jeune femme est déboussolée en cuisine, Salomé et Anaïs comprennent que quelque chose ne va pas…

Vic finit par leur avouer qu’elle a eu son père au téléphone et qu’il ne viendra pas à l’institut pour Noël !











Le père de Vic et Hortense préfèrent passer Noël à l’étranger avec sa nouvelle compagne !… Vic est triste et Léonard lui demande si sa mère peut pas venir. Sauf que Vic lui explique qu’elle ne parle plus à sa mère depuis qu’elle a voulu empoisonner Hortense pour qu’elle ne devienne pas prof !

Salomé et Anaïs assurent à Vic qu’elles sont là si elle a besoin. Et elle pourra compter sur Hortense.

Ici tout commence spoiler extrait vidéo épisode 819 du 18 décembre 2023, Vic est triste



