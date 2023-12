Star Academy : les duos et chansons du 7ème prime du 15 décembre dévoilés

Publicité





Star Academy 2023, liste des duos et chansons du 6ème prime du samedi 9 décembre 2023 – C’est vendredi soir qu’aura lieu le 7ème prime de la Star Academy. Un prime spécial à l’issue duquel un élève sera éliminé tandis que les autres seront qualifiés pour la tournée.





Si vous voulez savoir qui va chanter avec qui vendredi soir, on vous dit tout ce qui a été annoncé à l’heure actuelle. La liste peut encore être modifiée.







Star Academy 2023, la liste des chansons du prime 7 du 15 décembre

– Medley avec Christophe Willem : Djébril chantera « Jacques à dit », Julien « Double Jeu », et Djébril et Julien « PS : Je t’aime ».

– Medley avec Matt Pokora : Clara chantera « Elle me contrôle », Axel « Les Planètes », et Axel et Clara « On est là ».

– Santa chantera « Popcorn Salé » avec Héléna

– Medley Juliette Armanet : Candice chantera « Fugué », Pierre « Qu’importe », et Candice et Pierre « Le dernier jour du disco »

– Christophe Maé chantera avec Lénie

Rendez-vous mercredi à 17h30 sur TF1 pour suivre la quotidienne. Et toutes les vidéos et le flux live sont à retrouver sur myTF1.