Star Academy du 22 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 22 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de mercredi pour des académiciens. La journée commence avec un cours de chant avec Adeline pour certains et expression scénique avec Cécile pour d’autres.





Adeline décide de débriefer les évaluations avec Axel, Julien, Pierre, Héléna, et Lénie. Pendant ce temps là, Cécile est avec Djébril et Candice, elle tient à les rebooster.







A l’heure du déjeuner, les élèves entendent la musique du calendrier de l’avent. Surprise : Jean-Luc Reichmann est au château ! Ils enchainent avec un cours de théâtre avec Pierre et Jean-Luc. Jean-Luc les pousse à se livrer et à donner le maximum.

Marlène et Lucie arrivent ensuite pour poursuivre les répétitions du prime. En pleine répétitions, Héléna craque et pleure. Elle a l’impression de ne pas progresser, Lucie la réconforte et veut prendre du temps pour elle. Pendant ce temps là, Marlène apprend à Lénie qu’Hélène Ségara va faire une surprise à Héléna sur la scène du prime !



Lénie répète son titre pour le prime et elle a des difficultés avec la chanson « What About Us » de Pink. Elle pleure. Plus tard, Kamel Ouali est de retour pour travailler avec Lénie sur ce tableau du prime. C’est difficile et c’est un énorme défi pour Lénie, qui stresse.

Les académiciens peuvent aller voir le tableau des évaluations. Ils découvrent les commentaires des profs, Héléna comprend qu’elle est passé près de la nomination.

Julien essaie d’appeler sa petite amie pour la seconde fois mais elle ne répond pas. Il ne comprend pas et s’inquiète.

Avant d’aller se coucher, Lénie répète encore son tableau. Et tout le monde va dormir. Héléna est contre Pierre.

