Star Academy du 23 décembre : le 8ème prime ce soir sur TF1, sans éliminé (VIDÉO)

Star Academy du 23 décembre 2023, le prime 8 ce soir sur TF1 – Nikos Aliagas vous donne rendez-vous ce samedi soir sur TF1 pour le huitième prime de la Star Academy 2023. Après l’élimination de Clara vendredi dernier, ce soir exceptionnellement aucun académicien ne sera éliminé ! Ancien logo, ancien générique : il s’agit d’un prime spécial « nostalgie ».





À suivre sans faute dès 21h10 sur TF1 ou en replay et streaming vidéo sur MYTF1.







Star Academy du 15 décembre 2023, le programme du prime 7

Ce soir, c’est le huitième prime de la Star Academy. Un prime placé sous le signe de la nostalgie avec le retour d’anciens élèves emblématiques des anciennes promo de la Star Ac : Mario de la Star Ac 1, Emma Daumas de la Star Ac 2, Michal de la Star Ac 3, et Houcine de la Star Ac 4. Les académiciens accueilleront également Serge Lama, Yvan Cassar et Hélène Ségara.

Pour l’occasion, la promo 2023 ouvrira ce prime avec un medley des hymnes cultes des premières saisons.



La liste des chansons de ce prime

– Julien reprendra « Sur ma vie » de Johnny Hallyday, avec l’hologramme du chanteur

– Julien et Candice chanteront en duo « Paroles, Paroles » d’Alain Delon et Dalida

– Pierre chantera avec Michal sur « Ainsi sois je » de Mylène Farmer

– Héléna chantera avec Houcine « Lettre à France » de Michel Polnareff

– « Il y a trop de gens qui t’aiment » d’Hélène Ségara

– Axel chantera avec Emma Daumas « Je suis malade » de Serge Lama

– Lénie chantera « D’aventures en aventures » de Serge Lama

– « Et maintenant » de Gilbert Bécaud

– Collégiale sur « All I Want for Christmas »

– Collégiale sur « Noël ensemble »

– « Petit papa Noël » de Tino Rossi

– « Rockin’ Around the Christmas Tree » de Brenda Lee

VIDÉO Star Academy du 23 décembre, la bande-annonce