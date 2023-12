Star Academy du 29 décembre 2023 : résumé et replay de la quotidienne

Publicité





Star Academy, résumé de la quotidienne du vendredi 29 décembre 2023 – C’est parti pour la quotidienne de la Star Academy 2023. Retour sur la journée de jeudi pour les élèves au château.





La journée commence avec le cours de sport avec Pierre et surprise, il est venu avec Malika. La prof de danse a énormément d’énergie dès le matin alors que les élèves sont tout juste levés. Ils doivent faire des impros tout en occupant l’espace.







Après le cours, Julien salue la présence et le charisme de Djébril. Les élèves ont ensuite le cours d’expression scénique avec Cécile dans la salle de danse. Candice avoue qu’elle ne sait plus ce qu’elle doit faire pour eux, elle est en colère. Cécile lui dit de transformer ça en bataille, elle doit progresser et continuer de se battre.

Cécile emmène les élèves dans le château pour les faire travailler leurs entrées dans les escaliers. La prof les félicite avant de partir.



Place ensuite au cours de danse avec Malika. Et Marlène et Lucie arrivent au château. Lucie fait répéter Candice sur sa chanson pour le prime de samedi soir. Et Marlène se charge de faire répéter Djébril. La répétitrice le rebooste, ça lui fait beaucoup de bien. Les deux nommés vont ensuite dans la salle du public pour tenter de convaincre de les sauver.

Tous les autres élèves répètent ensuite les chansons du prime. Les académiciens vont ensuite découvrir le tableau avec les commentaires des évaluations. Axel est content, il a enfin de bons commentaires qui saluent sa progression !

