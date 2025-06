Marine, gagnante de la Star Academy, lance sa première tournée solo : la billetterie est ouverte

Publicité





L’aventure continue pour Marine, grande gagnante de la dernière saison de la Star Academy. Après avoir conquis le cœur du public sur le plateau de TF1, la jeune chanteuse originaire d’Arras s’apprête à monter sur scène pour sa toute première tournée solo. La bonne nouvelle est tombée ce vendredi 13 juin 2025 à midi : la billetterie est désormais ouverte, et les fans peuvent d’ores et déjà réserver leurs places sur toutes les plateformes de billetteries habituelles.











La tournée, très attendue, débutera en beauté le 17 décembre 2025 à Lille, ville proche de son cœur, avant de passer par plusieurs grandes villes de France, dont Amiens, Lyon, Bordeaux, Toulouse et Aix-en-Provence. Un moment particulièrement symbolique aura lieu le 19 janvier 2026 à l’Olympia de Paris, où Marine se produira sur cette scène mythique pour la première fois en solo. Un rêve devenu réalité pour celle qui, il y a quelques mois encore, chantait dans les couloirs du château de Dammarie-les-Lys.

Ce projet de tournée coïncide avec un autre temps fort de sa jeune carrière : la sortie de son tout premier album, « Cœur maladroit », prévue pour le 27 juin 2025. Porté par le single à succès « Ma Faute », déjà certifié disque d’or avec plus de 15 millions d’écoutes en streaming, l’album s’annonce comme un tournant majeur dans la carrière de Marine. Lors de son passage récent dans l’émission Quotidien, elle confiait vouloir offrir à son public une tournée « sincère et personnelle », mettant en avant ses émotions, ses influences et des titres inédits.

Le lancement de cette tournée s’inscrit dans un engouement populaire indéniable. Depuis sa victoire en février dernier, Marine ne cesse de rassembler autour d’elle une communauté fidèle et enthousiaste. Sur les réseaux sociaux, ses fans ont accueilli l’annonce de la billetterie avec ferveur, certains évoquant déjà des déplacements dans plusieurs villes pour la suivre sur scène.



Avec cette première série de concerts, Marine amorce une nouvelle étape de son parcours artistique, cette fois loin des projecteurs de la télévision, mais toujours au plus près du public. Les places, mises en vente via les plateformes habituelles (Fnac Spectacles, Ticketmaster, etc.), devraient partir rapidement, au vu de l’immense popularité de la jeune chanteuse.

Pour les fans de la première heure comme pour les curieux désireux de découvrir Marine en live, le rendez-vous est pris. La scène l’attend, et elle est plus prête que jamais.